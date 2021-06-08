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08 июня 2021, 16:46 1439

В Украине изменились правила пересечения границы во время карантина

08 июня 2021, 16:46 1439
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Кабинет Министров ослабил правила пересечения государственной границы во время карантина, избежать самоизоляции можно не только с помощью ПЦР-теста

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

По словам спикера Госпогранслужбы Андрея Демченко, на пунктах пропуска новые правила пересечения границы начнут действовать в среду, 9 июня.

Сегодня, 8 июня вступило в силу постановление о расширении перечня документов для пересечения границы в время карантина, которое правительство приняло 2 июня.

Для иностранцев и лиц без гражданства разрешается предъявлять отрицательный экспресс-тест, сделанный за 72 часа до приезда или справку о полной вакцинации.

Документ о вакцинации должен быть или в оригинале на английском, или переведен.

Гражданам Украины необходимо иметь отрицательный экспресс-тест и документ о полной вакцинацию. ПЦР-тест не нужен для детей до 12 лет.

Напомним, Кабмин смягчил карантинные ограничения в Украине, - постановление.

коронавирус Кабмин карантин граница ПЦР-тест

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