12:11  09 июня
Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Донетчину
13:58  09 июня
В Украине хотят продлить карантин на все лето
08:11  09 июня
Сутки в ООС: боевики совершили шесть обстрелов, погибших нет
UA | RU
UA | RU
09 июня 2021, 13:44 317

Большинство украинцев считает, что между Украиной и РФ идет война - опрос

09 июня 2021, 13:44 317
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Более 70% опрошенных украинцев считают, что на Донбассе идет война между Украиной и Российской Федерацией. Такое мнение преобладает во всех макрорегионах страны

Об этом передает RegioNews со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова и фонда "Демократические инициативы".

Согласно опросу, 71% населения уверены, что между Украиной и РФ идет война. Такое мнение преобладает во всех макрорегионах и растет с Востока (48%) до Запада (91%) страны.

С тем, что между Украиной и РФ идет война, соглашается абсолютное большинство избирателей Владимира Зеленского - 85%, Петра Порошенко - 88%, Юлии Тимошенко - 76%. Среди избирателей Юрия Бойко лишь 31% согласен с этим мнением, тогда как 50% его сторонников не согласны с этим.

Напомним, сегодня, 9 июня, президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Донецкую область.

Донбасс Украина РФ война опрос

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
В ожидании "губернаторопада". Кто из глав ОГА может потерять кресло
Садовый против Кличко. Зачем Зеленскому двухпалатный Конгресс
Все публикации »
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram