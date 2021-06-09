Большинство украинцев считает, что между Украиной и РФ идет война - опрос

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Более 70% опрошенных украинцев считают, что на Донбассе идет война между Украиной и Российской Федерацией. Такое мнение преобладает во всех макрорегионах страны

Об этом передает RegioNews со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова и фонда "Демократические инициативы".

Согласно опросу, 71% населения уверены, что между Украиной и РФ идет война. Такое мнение преобладает во всех макрорегионах и растет с Востока (48%) до Запада (91%) страны.

С тем, что между Украиной и РФ идет война, соглашается абсолютное большинство избирателей Владимира Зеленского - 85%, Петра Порошенко - 88%, Юлии Тимошенко - 76%. Среди избирателей Юрия Бойко лишь 31% согласен с этим мнением, тогда как 50% его сторонников не согласны с этим.

Напомним, сегодня, 9 июня, президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Донецкую область.