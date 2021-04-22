Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО против почти 100 компаний

Под санкции попали 13 физических лиц

Под санкции попали 13 физических лиц

Фото: из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против ряда физических и юридический лиц, решение по которым приняли на заседание Совета национальной безопасности и обороны 15 апреля. Всего в санкционный список попали 95 компаний, две из них - зарегистрированы в РФ.

Как сообщает RegioNews, об этом говорится в указе президента №169.

Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 апреля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (прилагается)", - говорится в указе.

В частности, среди компаний ряд строительных и промышленных, которых связывали со схемами во время тендерных закупок через систему Prozorro (ЧП "Полтавабудцентр", ООО "Миколаивбудцентр, "Гранит", "М-БУД ГРУП").

Также есть две фирмы, зарегистрированные в Гонконге (Endless Moonlight и Trading Field). Также 12 компаний зарегистрированы в Донецкой области, в городе Мариуполь (в частности "Парма Люкс", "Ориентекс Продакшен", "Фуд трейдс плюс", "Гольдман Спред" и другие).

Санкции против компаний введены на три года и предусматривают, в том числе: блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращения вывода капиталов за пределы Украины и ряд других санкций, предусмотренных указом.

В списке 13 физических лиц, в отношении которых применяются санкции. Среди них:

Араик Амирханян Сеяр Куршутов Александр Черепинский Эдуард Кукоба Олег Доронин Тигран Мелконян Владимир Полуситок Денис Аминев Сергей Сердюк Михаил Грибанов Андрей Попов Олег Богданов Юрий Дворак.

Санкции в отношении всех граждан также введены на три года.

Напомним, 15 апреля во время заседания Совета национальной безопасности и обороны обсуждались события на Донбассе и новые санкции против контрабандистов.

Как сообщалось 14 апреля, фигурантов списка "топ-10 контрабандистов" могут лишить украинского гражданства – СМИ. Они, кроме украинского, также имеют гражданства других стран.

Ранее СМИ обнародовали список контрабандистов, против которых СНБО ввела санкции. Президент Зеленский заявлял, что отдельные персоны из этого списка имеют двойное и даже тройное гражданство.