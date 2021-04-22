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22 апреля 2021, 08:39 23

Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО против почти 100 компаний

22 апреля 2021, 08:39 23
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Под санкции попали 13 физических лиц 
Под санкции попали 13 физических лиц 
Фото: из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против ряда физических и юридический лиц, решение по которым приняли на заседание Совета национальной безопасности и обороны 15 апреля. Всего в санкционный список попали 95 компаний, две из них - зарегистрированы в РФ.

Как сообщает RegioNews, об этом говорится в указе президента №169.

Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 апреля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (прилагается)", - говорится в указе.

В частности, среди компаний ряд строительных и промышленных, которых связывали со схемами во время тендерных закупок через систему Prozorro (ЧП "Полтавабудцентр", ООО "Миколаивбудцентр, "Гранит", "М-БУД ГРУП").

Также есть две фирмы, зарегистрированные в Гонконге (Endless Moonlight и Trading Field). Также 12 компаний зарегистрированы в Донецкой области, в городе Мариуполь (в частности "Парма Люкс", "Ориентекс Продакшен", "Фуд трейдс плюс", "Гольдман Спред" и другие).

Санкции против компаний введены на три года и предусматривают, в том числе: блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращения вывода капиталов за пределы Украины и ряд других санкций, предусмотренных указом.

В списке 13 физических лиц, в отношении которых применяются санкции. Среди них:

  1. Араик Амирханян
  2. Сеяр Куршутов
  3. Александр Черепинский
  4. Эдуард Кукоба
  5. Олег Доронин
  6. Тигран Мелконян
  7. Владимир Полуситок
  8. Денис Аминев
  9. Сергей Сердюк
  10. Михаил Грибанов
  11. Андрей Попов
  12. Олег Богданов
  13. Юрий Дворак.

Санкции в отношении всех граждан также введены на три года.

Напомним, 15 апреля во время заседания Совета национальной безопасности и обороны обсуждались события на Донбассе и новые санкции против контрабандистов.

Как сообщалось 14 апреля, фигурантов списка "топ-10 контрабандистов" могут лишить украинского гражданства – СМИ. Они, кроме украинского, также имеют гражданства других стран.

Ранее СМИ обнародовали список контрабандистов, против которых СНБО ввела санкции. Президент Зеленский заявлял, что отдельные персоны из этого списка имеют двойное и даже тройное гражданство.

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