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09 июня 2021, 12:52 118

Более 50% украинцев считают конфликт на Донбассе российской агрессией - опрос

09 июня 2021, 12:52 118
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Фото: из открытых источников
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Большинство украинцев (53,5%) определяют конфликт на Донбассе как российскую агрессию против Украины с использованием местных боевиков. Количество сторонников такой позиции за последние полтора года увеличилось на 8% 

Об этом передает RegioNews со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова и фонда "Демократические инициативы".

Отмечается, что такая позиция более популярна на Западе и в Центре, во всех макрорегионах, включая Восток и Юг, поддержка именно такого определения конфликта существенно выросла за последние 1,5 года.

Так, в сравнении с ноябрем 2019 г. на Западе доля сторонников такого определения выросла с 64% до 74%, в Центре - от 54% до 62%, на Юге - от 22% до 31%, а на Востоке - от 24% до 33%, соответственно.

Исследование проведено Центром Разумкова совместно и фондом "Демократические инициативы" с 14 по 19 мая 202 года среди 2020 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, сегодня, 9 июня, президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Донецкую область.

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