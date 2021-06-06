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06 июня 2021, 16:42 10

У "Слуг народа" предложат еще минимум 7 законопроектов, которые будут регулировать деятельность олигархов

06 июня 2021, 16:42 10
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Фото из открытых источников
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Кроме законопроекта о деолигархизации будет еще предложено не менее 7 дополнительных законопроектов

Об этом сообщила народный депутат от "Слуги Народа”, замглавы Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук, передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу партии.

По меньшей мере 7 дополнительных законопроектов будет еще предложено в Украине кроме законопроекта о деолигархизации, поскольку законодательное поле, регулирующее деятельность олигархов, недостаточное.

По словам Кравчук, сейчас в Украине недостаточное законодательное поле, которое регулирует деятельность олигархов. Поэтому и необходимо принять законопроект о деолигархизацию. Кроме него, отмечает депутат, будет еще предложено не менее 7 дополнительных законопроектов.

Это антимонопольное законодательство, изменения в закон о политических партиях, очевидно, будет пакет законов большой. Есть решения, готовящиеся в процессе. Это нормально, - добавляет Евгения Кравчук.

Как сообщалось, олигархат представляет угрозу нацбезопасности, поэтому это вопрос уровня СНБО. Нардеп от "Слуги народа" объяснил, почему именно СНБО будет формировать реестр олигархов.

Напомним, 2 июня в Раду внесли закон президента Зеленского об олигархах.

Также 4 июня стало известно, что Зеленский намерен вынести вопрос о статусе олигархов на всеукраинский референдум.

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