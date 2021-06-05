В Минюсте сказали, на сколько лет будет рассчитан закон об олигархах

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", пишет RegioNews.

В частности, Малюська заявил, что законопроект о статусе олигархов "не будет действовать более 10 лет", поскольку предусматривает действие временного механизма.

"Идея в чем? В течение десяти лет те олигархи, которые срослись с властью, которые купили все вокруг, все что можно было купить, которые влияют на решения ключевых органов государственной власти, - будут отделены от политики. Если они этого не сделают добровольно – будут последствия, последствия настолько неблагоприятны, что рано или поздно они захотят это сделать это добровольно", - подчеркнул Малюська.