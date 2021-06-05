10:43  05 июня
В Украине почти 2 тысячи новых COVID-случаев
11:58  05 июня
В Карпатах зафиксировали землетрясение
10:04  05 июня
Оккупанты на Донбассе дважды нарушили режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
05 июня 2021, 11:10 32

В Минюсте сказали, на сколько лет будет рассчитан закон об олигархах

05 июня 2021, 11:10 32
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Закон о статусе олигархов после принятия в парламенте будет рассчитан на 10 лет

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", пишет RegioNews.

В частности, Малюська заявил, что законопроект о статусе олигархов "не будет действовать более 10 лет", поскольку предусматривает действие временного механизма.

"Идея в чем? В течение десяти лет те олигархи, которые срослись с властью, которые купили все вокруг, все что можно было купить, которые влияют на решения ключевых органов государственной власти, - будут отделены от политики. Если они этого не сделают добровольно – будут последствия, последствия настолько неблагоприятны, что рано или поздно они захотят это сделать это добровольно", - подчеркнул Малюська.

Напомним, 2 июня в Раду внесли закон президента Зеленского об олигархах. Также сообщалось, что в список олигархов в Украине могут включить 13 человек.

Украина Минюст закон Денис Малюська олигархи

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Воздушная "Большая стройка". Как Кирилл Тимошенко готовится "пилить" аэропорты
Итоги года пандемии. На что в Одессе тратились коронавирусные деньги
Все публикации »
Андрей Смолий
Виталий Бала
Сергей Гайдай
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram