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05 июня 2021, 14:18 67

В Минюсте назвали первых двух человек, которые могут попасть в реестр олигархов

05 июня 2021, 14:18 67
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Фото из открытых источников
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Министр юстиции Денис Малюська назвал фамилии двух лиц, соответствующих критериям, по которым они попадают в реестр олигархов, предусмотренного президентским законопроєктом о деолигархизации

Как пишет RegioNews со ссылкой на заявление Малюськи в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина", речь идет о бизнесмене Игоре Коломойском и лидере партии "Європейська Солідарність" Петре Порошенко.

"Партнеры господина Коломойского, официальные, в Верховной Раде есть, и он не один, поэтому господин Коломойский точно попадает (в реестр олигархов, - ред.). "Європейська Солідарність" осознает, что их лидер (Петр Порошенко, - ред.) тоже автоматически попадает в реестр, и это тоже понятно", - отметил он.

Также Малюська добавил, что законопроект о статусе олигархов "не будет действовать более 10 лет", поскольку предусматривает действие временного механизма.

Напомним, 2 июня в Раду внесли закон президента Зеленского об олигархах. Также сообщалось, что в список олигархов в Украине могут включить 13 человек.

Украина Игорь Коломойский Петр Порошенко олигархи реестр

 
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