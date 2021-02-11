ОАСК отменил решение о переименовании Московского проспекта в Киеве
Окружной административный суд Киева отменил решение Киевсовета о переименовании улицы Суворова и Московского проспекта.
Об этом сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, пишет RegioNews.
"Окружной админсуд Киева признал противоправным и отменил решение Киевского горсовета о переименовании улицы Суворова в улицу нацистского коллаборанта, организатора дивизии СС "Галиция" Михайла Омеляновича-Павленко и Московского проспекта в проспект Степана Бандеры", — отметил Долинский.
Он добавил, что решение принято по иску организации "Общественный контроль и порядок".
"Суд также оштрафовал Киевский горсовет на 9,205 грн. за непредоставление данных для судебной экспертизы", — добавил он.
Напомним, в Харькове могут поставить памятник Кернесу или назвать улицу его именем.