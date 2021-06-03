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03 июня 2021, 14:52 195

ОАСК обязал Минобороны отреставрировать дом Сикорского в Киеве

03 июня 2021, 14:52 195
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Фото из открытых источников
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Окружной административный суд столицы обязал Министерство обороны отреставрировать дом, в котором в свое время жил выдающийся авиаконструктор Игорь Сикорский

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Отмечается, что суд удовлетворил иск Офиса генпрокурора об обязательстве заключить охранный договор и привести в надлежащее состояние памятник национального значения.

Министерство обороны и ГП "Отель "Казацкий" обязаны осуществить консервационные и реставрационные работы.

Прокуроры установили, что эти организации, на балансе которых находится памятка, более 20 лет не принимают мер по сохранению вверенного им государственного имущества во исполнение требований памятникоохранного законодательства.

Исполнение решения суда находится на контроле в Офисе генерального прокурора.

Напомним, несколько раньше Киевсовет призвал правительство передать в коммунальную собственность дом Сикорского.

суд Офис генпрокурора Украина Киев оаск Столица

 
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