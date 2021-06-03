В столице изменят процедуру проведения COVID-вакцинации на выходных

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В столичном Центре вакцинации против COVID-19 на выходных по-новому будет проходить вакцинация от коронавируса

Об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Учитывая опыт предыдущих выходных, желающих прививаться от COVID – 19 среди зарегистрированных в мобильном приложении "Дия" оказалось больше, чем тех, кто дал предварительное согласие во время приглашений, которые медицинские работники осуществляли по телефону", - отметил Поворозник.

По его словам, для оптимизации процесса вакцинации в выставочном центре принято решение о разделении потоков киевлян, которые придут на прививку.

"Первый – для тех, кому позвонили и пригласили на конкретное время. Второй-для тех, кто также записан в "Дие", но такого приглашения пока не получил. Такие граждане могут либо дождаться вызова, либо вакцинироваться в порядке "живой очереди", – пояснил Поворозник.

Приглашенные будут должны показать смс-сообщения с датой, временем и номером вакцинальной бригады. В случае опоздания у приглашенных остается возможность вакцинироваться в порядке "живой очереди".

Напомним, 29 мая в Киеве начал свою работу центр вакцинации от коронавируса. Тогда на вакцинацию собрались несколько сотен человек.