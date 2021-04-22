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22 апреля 2021, 16:07 784

Суд признал законным переименование проспекта Бандеры в Киеве

22 апреля 2021, 16:07 784
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В феврале переименование отменил Окружной административный суд города Киева
В феврале переименование отменил Окружной административный суд города Киева
Фото: из открытых источников
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В Киеве Шестой апелляционный административный суд признал законным переименование Московского проспекта на проспект Степана Бандеры, а также еще четырех улиц.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Вячеслав Якубенко, передает RegioNews.

Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции о незаконности переименования. Суд полностью удовлетворил апелляции Киевского городского совета, партии ВО "Свобода", П. Богомазова, и Украинского института национальной памяти", - написал адвокат.

Он рассказал, что суд подтвердил законность решения Киевского городского совета от 7 июля 2016 года №559/559 "О переименовании улиц, проспектов и переулков в городе Киеве". Тогда депутаты переименовали следующие улицы Киева:

  • улицу Баумана - на улицу Януша Корчака;
  • улицу Кутузова - на улицу Генерала Алмазова;
  • улицу Суворова - на улицу Михаила Емельяновича-Павленко;
  • переулок Кутузова - в переулок Евгения Гуцало;
  • проспект Московский - на проспект Степана Бандеры.

Напомним, 11 февраля стало известно, что ОАСК отменил решение о переименовании Московского проспекта в Киеве.

Также сообщалось, что КГГА обжалует решение ОАСК о переименовании проспекта Бандеры.

суд Киев переименование улица Степан Бандера

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