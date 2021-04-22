Суд признал законным переименование проспекта Бандеры в Киеве
В Киеве Шестой апелляционный административный суд признал законным переименование Московского проспекта на проспект Степана Бандеры, а также еще четырех улиц.
Об этом в Facebook сообщил адвокат Вячеслав Якубенко, передает RegioNews.
Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции о незаконности переименования. Суд полностью удовлетворил апелляции Киевского городского совета, партии ВО "Свобода", П. Богомазова, и Украинского института национальной памяти", - написал адвокат.
Он рассказал, что суд подтвердил законность решения Киевского городского совета от 7 июля 2016 года №559/559 "О переименовании улиц, проспектов и переулков в городе Киеве". Тогда депутаты переименовали следующие улицы Киева:
- улицу Баумана - на улицу Януша Корчака;
- улицу Кутузова - на улицу Генерала Алмазова;
- улицу Суворова - на улицу Михаила Емельяновича-Павленко;
- переулок Кутузова - в переулок Евгения Гуцало;
- проспект Московский - на проспект Степана Бандеры.
Напомним, 11 февраля стало известно, что ОАСК отменил решение о переименовании Московского проспекта в Киеве.
Также сообщалось, что КГГА обжалует решение ОАСК о переименовании проспекта Бандеры.