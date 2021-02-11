КГГА обжалует решение ОАСК о переименовании проспекта Бандеры

Также городская власть Киева готовит апелляционную жалобу по отмене переименования ряда улиц

Также городская власть Киева готовит апелляционную жалобу по отмене переименования ряда улиц

Рixabay

Киевская городская государственная администрация готовит апелляцию на решение Окружного административного суда, чтобы отменить переименование Московского проспекта в проспект Бандеры.

Об этом сообщает прессслужба КГГА в Telegram, пишет RegioNews.

Также городская власть Киева готовит апелляционную жалобу по отмене переименования улицы Баумана на улицу Януша Корчака, улице Кутузова в улицу Генерала Алмазова, улицы Суворова на улицу Михаила Емельяновича-Павленко, переулок Кутузова в переулок Евгения Гуцало.

В КГГА отметили, что проспект Бандеры пока сохраняет свое название, ведь решение Окружного административного суда города Киева от 28 января 2021 года не вступило в законную силу.

Напомним, 11 февраля стало известно, что ОАСК отменил решение о переименовании Московского проспекта в Киеве.