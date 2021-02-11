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11 февраля 2021, 13:50 13

КГГА обжалует решение ОАСК о переименовании проспекта Бандеры

11 февраля 2021, 13:50 13
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Также городская власть Киева готовит апелляционную жалобу по отмене переименования ряда улиц
Также городская власть Киева готовит апелляционную жалобу по отмене переименования ряда улиц
Рixabay
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Киевская городская государственная администрация готовит апелляцию на решение Окружного административного суда, чтобы отменить переименование Московского проспекта в проспект Бандеры.

Об этом сообщает прессслужба КГГА в Telegram, пишет RegioNews.

Также городская власть Киева готовит апелляционную жалобу по отмене переименования улицы Баумана на улицу Януша Корчака, улице Кутузова в улицу Генерала Алмазова, улицы Суворова на улицу Михаила Емельяновича-Павленко, переулок Кутузова в переулок Евгения Гуцало.

В КГГА отметили, что проспект Бандеры пока сохраняет свое название, ведь решение Окружного административного суда города Киева от 28 января 2021 года не вступило в законную силу.

Напомним, 11 февраля стало известно, что ОАСК отменил решение о переименовании Московского проспекта в Киеве.

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