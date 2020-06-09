Дубилет проиграл "Приватбанку" в Верховном суде

Суд удовлетворил кассационную жалобу "Приватбанка" на решения судов предыдущих инстанций

Суд удовлетворил кассационную жалобу "Приватбанка" на решения судов предыдущих инстанций

Фото: gorod.dp.ua

Гражданский кассационный суд в составе Верховного Суда отказал удовлетворить экс-руководителя Приватбанка Александра Дубилета о защите чести, достоинства и деловой репутации бывшего руководителя банка.

Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка со ссылкой на постановление суда, обнародованном в Едином судебном реестре, пишет RegioNews.

Своим постановлением Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу банка на решение судов предыдущих инстанций. Судебная волокита в деле Дубилета против "Приватбанка" продолжалась три года.

Александр Дубилет еще с 2017 года пытался признать недостоверной информацию, распространенную на пресс-конференции 4-го июля 2017-го, – а именно, что "при выдаче кредитов нарушались как нормативные документы Национального банка Украины, так и внутренние документы самого банка". Речь идет о 36 кредитных договоров, заключенных во время так называемой "трансформации" корпоративного кредитного портфеля банка, проведенной бывшими владельцами накануне национализации.

Напомним также, что министерство юстиции и подчиненные ему исполнители не будут взимать с "Приватбанка” 7 миллиардов гривен в пользу братьев Суркисов.