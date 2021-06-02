В Одессе объявили в розыск пропавшего офицера морской охраны
Руководителя штаба Одесского отряда морской охраны Государственной пограничной службы Алексея Черткова, который исчез утром 1 июня, объявили в розыск
Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на региональное управление Морской охраны ГПСУ, передает RegioNews.
Информацию об исчезновении офицера пограничной службы внесли в Единый реестр досудебных расследований. Правоохранители возбудили уголовное дело", - говорится в сообщении.
Поиски офицера продолжаются, к ним присоединились работники Нацполиции, пограничники и сотрудники СБУ.
В пресс-службе Государственной пограничной службы рассказали журналистам, что пока неизвестно, где именно находится офицер, и в каком он состоянии.
Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе пропал начальник штаба отряда морской охраны Госпогранслужбы Алексей Чертков.