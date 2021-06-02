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02 июня 2021, 17:26 1324

В Одессе объявили в розыск пропавшего офицера морской охраны

02 июня 2021, 17:26 1324
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Фото: из открытых источников
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Руководителя штаба Одесского отряда морской охраны Государственной пограничной службы Алексея Черткова, который исчез утром 1 июня, объявили в розыск

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на региональное управление Морской охраны ГПСУ, передает RegioNews.

Информацию об исчезновении офицера пограничной службы внесли в Единый реестр досудебных расследований. Правоохранители возбудили уголовное дело", - говорится в сообщении.

Поиски офицера продолжаются, к ним присоединились работники Нацполиции, пограничники и сотрудники СБУ.

В пресс-службе Государственной пограничной службы рассказали журналистам, что пока неизвестно, где именно находится офицер, и в каком он состоянии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе пропал начальник штаба отряда морской охраны Госпогранслужбы Алексей Чертков.

Одесса розыск офицер пограничники уголовное дело

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