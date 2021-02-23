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23 февраля 2021, 11:12 130

Стали известны имена чиновников "Приватбанка", которым объявили подозрения

23 февраля 2021, 11:12 130
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Один из фигурантов дела Владимир Яценко 22 февраля пытался на частном самолете бежать из Днепра в Вену
Фото: НАБУ
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Стали известны личности троих бывших менеджеров "ПриватБанка", которым детективы НАБУ сообщили о подозрении в растрате более 136,89 млн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на свои источники, передает RegioNews.

Издание сообщает, что НАБУ вручило подозрения бывшему председателю правления "ПриватБанка" Александр Дубилету, начальнику департамента финансового менеджмента Елене Бычихиной и бывшему первому заместителю председателя правления "Приватбанка" Владимир Яценко.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, в декабре 2016 года трое бывших чиновников банка незадолго до его перехода под контроль государства, подготовили и реализовали преступный план растраты денежных средств финучреждения.

Он заключался в противоправном начислении и выплате дополнительного вознаграждения - индексированной комиссии в связи с ростом курса гривны к доллару США в пользу связанной с банком юридического лица по имеющимся депозитным договорам с ней. При этом выплата такой комиссии этими депозитными договорами и дополнительными соглашениями к ним не предусматривалась", - говорится в сообщении.

Подозреваемым инкриминируют растрату чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, которая совершена по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и в служебном подлоге (ч.5 ст.191, ч.2 ст.28 ч.ч. 1, 2 ст.366 УК Украины).

Напомним, 22 февраля в Борисполе посадили самолет, чтобы задержать топ-фигуранта дела "Приватбанка". Сообщается, что Владимир Яценко хотел сбежать на частном самолете в направлении Вены.

Также генпрокурор Венедиктова сообщила, что нескольким бывшим топ-менеджерам "Приватбанка” подписано подозрения. Подозрение экс-заместителю председателя банка согласовали после проведения экспертного исследования причиненных убытков.

23 февраля бывшим топ-менеджерам "ПриватБанка" НАБУ сообщило о подозрении в растрате более 136,89 млн грн.

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