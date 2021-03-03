К конкурсу на руководителя САП не допустили заместителя директора ГБР
Офис генпрокурора обнародовал список претендентов на руководящие должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, которых не допустили к конкурсу.
Соответствующая информация размещена на сайте ведомства, пишет RegioNews.
В частности, среди претендентов, которым отказали в участии в конкурсе, значится бывшая первый заместитель директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко и бывший руководитель одного из следственных отделов ГБР Олег Корецкий.
В целом в участии в конкурсе отказали 41 претенденту.
Наиболее распространенными основаниями недопуска лица к участию в конкурсе стали: работа в течение последних пяти лет в специально уполномоченных подразделениях по борьбе с коррупцией МВД, СБУ, ВСУ, таможне, налоговой и прокуратуре.
Также часть кандидатов были отсеяны за ненадлежащее представления необходимых документов.
Решение комиссии о недопуске кандидатов к конкурсу могут быть обжалованы, информируют в САП.
Однако к конкурсу допустили 128 кандидатов.
Напомним, ранее Венедиктова сказала, сколько кандидатов претендуют на должность руководителя САП.