К конкурсу на руководителя САП не допустили заместителя директора ГБР

В целом в участии в конкурсе отказали претенденту 41

В целом в участии в конкурсе отказали претенденту 41

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Офис генпрокурора обнародовал список претендентов на руководящие должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, которых не допустили к конкурсу.

Соответствующая информация размещена на сайте ведомства, пишет RegioNews.

В частности, среди претендентов, которым отказали в участии в конкурсе, значится бывшая первый заместитель директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко и бывший руководитель одного из следственных отделов ГБР Олег Корецкий.

В целом в участии в конкурсе отказали 41 претенденту.

Наиболее распространенными основаниями недопуска лица к участию в конкурсе стали: работа в течение последних пяти лет в специально уполномоченных подразделениях по борьбе с коррупцией МВД, СБУ, ВСУ, таможне, налоговой и прокуратуре.

Также часть кандидатов были отсеяны за ненадлежащее представления необходимых документов.

Решение комиссии о недопуске кандидатов к конкурсу могут быть обжалованы, информируют в САП.

Однако к конкурсу допустили 128 кандидатов.

Напомним, ранее Венедиктова сказала, сколько кандидатов претендуют на должность руководителя САП.