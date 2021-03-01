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01 марта 2021, 20:06 6

Экс-глава управления ГПУ Горбатюк поборется за пост главы САП

01 марта 2021, 20:06 6
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Всего на пост руководителя получили 111 заявлений, на заместителя — 90, начальника отдела — 75
Всего на пост руководителя получили 111 заявлений, на заместителя — 90, начальника отдела — 75
Фото LIGA.net
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Конкурсная комиссия допустила бывшего руководителя управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергея Горбатюка к участию в конкурсе по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом сообщает украинское отделение международной организации Transparency International, передает RegioNews.

На вакантные должности в Специализированную антикоррупционную прокуратуру подалось 169 кандидатов. 128 юристов примут участие в конкурсе, 41 кандидат не допущен из-за формальных оснований, - говорится в сообщении.

По данным Transparency International, также на конкурс пустили в настоящего. а. руководителя САП Максима Грищука и "слуга народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрея Костина.

Также среди допущенных есть и прокуроры САП Сергей Козачина, Игорь Семак, Андрей Перов, а также руководитель юридического управления НАБУ Игр Ярчак.

На очередном заседании 1 марта комиссия внесла изменения проходного балла: 80 баллов в тестировании на знание законодательства и 110 баллов — в тестировании на общие способности.

Также, на сайте ОГП опубликовали перечень вопросов для тестирования на знание законодательства.

После тестов на профессиональные и общие способности — собеседования. А для потенциального руководителя САП и его заместителя еще и тестирование на полиграфе.

В финале победителей определят согласно позиций в рейтинге после всех этапов отбора — комиссия не будет иметь финального голосования за потенциального победителя, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 17 февраля Венедиктова сказала, сколько кандидатов претендуют на должность руководителя САП. Эти люди уже направили соответствующие документы для рассмотрения их кандидатуры.

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