На Буковине уволили с должности областного прокурора, - СМИ

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Об этом сообщает местный портал Букинфо, передает RegioNews.

Издание ссылается на достоверные источники, приближенные к областной прокуратуре, и утверждает, что Ирина Кравченко уволена приказом Генерального прокурора Украины с формулировкой "в связи с ненадлежащим выполнением должностных обязанностей, установленных для соответствующей административной должности"…

Ирина Кравченко была назначена на должность прокурора Черновицкой области в сентября 2020 года. С января по сентябрь 2020 года Ирина Кравченко занимала должность прокурора отдела по работе с кадрами управления по работе с кадрами Департамента кадровой работы и государственной службы Офиса Генерального прокурора.

Ранее, как сообщало то же издание "Букинфо", в сети Facebook в группе "Прокуроры Украины" появилась публикация, где утверждается, что около 80% работников Черновицкой областной прокуратуры обратились с письмом к Генеральному прокурору Украины Ирины Венедиктовой о выражении недоверия прокурору Черновицкой области Ирине Кравченко.

Как сообщалось 19 апреля, на Буковине от должности отстранили главного прокурора области. Так решила кадровая комиссия по рассмотрению дисциплинарных жалоб.