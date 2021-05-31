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31 мая 2021, 14:22 1295

На Буковине уволили с должности областного прокурора, - СМИ

31 мая 2021, 14:22 1295
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Фото из открытых источников
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Руководительница Черновицкой областной прокуратуры Ирина Кравченко освобождена от должности с сегодняшнего дня

Об этом сообщает местный портал Букинфо, передает RegioNews.

Издание ссылается на достоверные источники, приближенные к областной прокуратуре, и утверждает, что Ирина Кравченко уволена приказом Генерального прокурора Украины с формулировкой "в связи с ненадлежащим выполнением должностных обязанностей, установленных для соответствующей административной должности"…

Ирина Кравченко была назначена на должность прокурора Черновицкой области в сентября 2020 года. С января по сентябрь 2020 года Ирина Кравченко занимала должность прокурора отдела по работе с кадрами управления по работе с кадрами Департамента кадровой работы и государственной службы Офиса Генерального прокурора.

Ранее, как сообщало то же издание "Букинфо", в сети Facebook в группе "Прокуроры Украины" появилась публикация, где утверждается, что около 80% работников Черновицкой областной прокуратуры обратились с письмом к Генеральному прокурору Украины Ирины Венедиктовой о выражении недоверия прокурору Черновицкой области Ирине Кравченко.

Как сообщалось 19 апреля, на Буковине от должности отстранили главного прокурора области. Так решила кадровая комиссия по рассмотрению дисциплинарных жалоб.

Офис генпрокурора кадры увольнение прокуратура прокурор Буковина

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