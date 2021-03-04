Конкурсная комиссия планирует избрать председателя САП уже в мае

41 кандидату отказали в допуске, некоторые из них оспаривают это решение

41 кандидату отказали в допуске, некоторые из них оспаривают это решение

Фото: из открытых источников

Председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) планируют избрать в мае 2021 года.

Об этом во время брифинга сообщила председатель комиссии по проведению конкурса головы САП Екатерина Коваль, передает RegioNews.

Оптимистичный прогноз - в этом году в мае начнут работу руководитель САП, его заместитель и руководитель отдела", - сказала она.

По словам Екатерины Коваль, к конкурсу на эту должность допустили 128 кандидатов из общего количества 169 заявителей.

Она отметила, что эта цифра может измениться, так как несколько кандидатов обжаловали свой недопуск. Основными причинами отказа претендентам были ограничения для назначения законом и непредоставление необходимых документов.

Кандидатов проверяли на знание законодательства, общие способности и навыки, они проходили детектор лжи, было собеседование по добродетели и профессиональной компетентности, претенденты выполняли также практические задачи", - сказала председатель комиссии.

Напомним, к конкурсу на руководителя САП не допустили заместителя директора ГБР.