Взрывы в Балаклее: Офис генпрокурора приобщит отчет ВСК к делу

Венедиктова пообещала провести полноценное расследование

Фото: Facebook ДСНС України

Венедиктова пообещала провести полноценное расследование

Отчет парламентской Временной следственной комиссии относительно взрывов на складах боеприпасов приобщат к материалам дела.

Об этом заявили в Офисе генерально прокурора, сообщает RegioNews.

На рабочей встрече решили обсудить результаты работы ВСК с процессуальными руководителями следствия и экспертами. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что парламентский контроль важен для проведения полноценного расследования.

Следствие охватывает ряд взрывов на складах боеприпасов Минобороны в период 2014-2018 гг. (Кривой Рог, Балаклея, Калиновка, Ичня). Событиям в Балаклее уделили отдельное внимание на встрече.

Пока выводы Временной следственной комиссии вытребовали следователи Службы безопасности Украины. Когда СБУ изучит материалы, будет назначены комиссии для проведения комплексной судебной экспертизы.

В Офисе генпрокурора назвали четыре основные версии:

сокрытие фактов недостачи;

халатное отношение военных должностных лиц к выполнению служебных обязанностей;

наступление пожара (взрывов) боеприпасов из-за самовозгорания или других природных факторов;

совершение диверсии с возможным использованием беспилотного летательного аппарата.

Впрочем, правоохранители готовы рассматривать и другие сценарии.

Всего за время следствия допросили более полутора тысяч свидетелей и назначили примерно 500 судебных экспертиз. Некоторые из них еще не завершили.

Напомним, ранее ВСК обнародовала выводы относительно событий в Балаклее, заявив, что в нескольких местах под складами была заложена взрывчатка. Эту версию раскритиковал екс-заместитель генпрокурора.