Взрывы в Балаклее: Офис генпрокурора приобщит отчет ВСК к делу
Отчет парламентской Временной следственной комиссии относительно взрывов на складах боеприпасов приобщат к материалам дела.
Об этом заявили в Офисе генерально прокурора, сообщает RegioNews.
На рабочей встрече решили обсудить результаты работы ВСК с процессуальными руководителями следствия и экспертами. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что парламентский контроль важен для проведения полноценного расследования.
Следствие охватывает ряд взрывов на складах боеприпасов Минобороны в период 2014-2018 гг. (Кривой Рог, Балаклея, Калиновка, Ичня). Событиям в Балаклее уделили отдельное внимание на встрече.
Пока выводы Временной следственной комиссии вытребовали следователи Службы безопасности Украины. Когда СБУ изучит материалы, будет назначены комиссии для проведения комплексной судебной экспертизы.
В Офисе генпрокурора назвали четыре основные версии:
- сокрытие фактов недостачи;
- халатное отношение военных должностных лиц к выполнению служебных обязанностей;
- наступление пожара (взрывов) боеприпасов из-за самовозгорания или других природных факторов;
- совершение диверсии с возможным использованием беспилотного летательного аппарата.
Впрочем, правоохранители готовы рассматривать и другие сценарии.
Всего за время следствия допросили более полутора тысяч свидетелей и назначили примерно 500 судебных экспертиз. Некоторые из них еще не завершили.
Напомним, ранее ВСК обнародовала выводы относительно событий в Балаклее, заявив, что в нескольких местах под складами была заложена взрывчатка. Эту версию раскритиковал екс-заместитель генпрокурора.
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