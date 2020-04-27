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Алёна Коханчук Редактор info@regionews.ua
27 апреля 2020, 15:24 4

Взрыв арсенала в Балаклее: бывший заместитель генпрокурора отвергает версию ВСК

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27 апреля 2020, 15:24 4
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Чумак опровергает озвученную нардепом и членом ВСК Давидом Арахамием версию об умышленной закладке в землю и подрыве боеприпасов на арсенале в Балаклее в марте 2017 года
Фото: 112
Чумак опровергает озвученную нардепом и членом ВСК Давидом Арахамием версию об умышленной закладке в землю и подрыве боеприпасов на арсенале в Балаклее в марте 2017 года

Экс-заместитель генпрокурора Виктор Чумак заявил, что расследование взрывов арсенала в Балаклее в Харьковской области запуталось еще больше и отметил, что следствие "полностью откинуло" версию заложенной в землю взрывчатки. Об этом она написал в Facebook, передает RegioNews.

Напомним, что 24 апреля был опубликован отчет следственной комиссии Рады, в котором утверждается, что причиной пожара на складах в Балаклее могли быть заложенные в землю заряды, а версия с атакой дрона не подтверждается.

После этого Чумак выразил удивление относительно обнародованного вывода ВСК, поскольку ранее следствие отвергало версию "закладок". По словам Чумака, сделать многокилограммовые закладки на территории арсенала, чтобы это никто не заметил невозможно.

При этом он добавил, что есть и другие доказательства относительно того, что первые взрывы были не из-под земли.

Справка: Ночью 23 марта 2017 года на складах воинской части А1352 в Балаклее Харьковской области начался пожар, сопровождавшийся взрывами и разлетом боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов эвакуировали местных жителей. В результате инцидента погиб один человек, трое пострадали. Пожар и взрывы уничтожили треть арсенала, хранившегося на складах. 6 апреля 2017 г в СБУ заявили, что, по версии следствия, диверсию на артиллерийском арсенале в Балаклее совершили с использованием беспилотника некие гражданские лица. 2 марта нардеп Давид Арахамия, который входит следственную комиссию Рады по расследованию пожаров на складах армии, заявил, что основная версия причины взрывов - атака беспилотника - была политически ангажированной. А 24 апреля был опубликован отчет следственной комиссии Рады, в котором утверждается, что причиной пожара на складах в Балаклее могли быть заложенные в землю заряды, а версия с атакой дрона не подтверждается.


Балаклея комиссия следствие взрыв Давид Арахамия Харьковская область
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