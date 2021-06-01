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01 июня 2021, 13:49 146

В Украине к лишению свободы ежегодно осуждают около 300 детей

01 июня 2021, 13:49 146
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Фото: из открытых источников
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Представитель Уполномоченного по соблюдению прав ребенка и семьи Аксана Филипишина заявила, что за последние пять лет около 300 украинских детей ежегодно осуждаются к лишению свободы

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Укринформ".

По ее словам, только в 2020 году в судах рассматривались 6 377 дел, где присутствовали дети в качестве или подозреваемых или жертв.

Рассмотрено 3094 дела, и осуждено было 2208 детей. Из них 259 детей были приговорены к лишению свободы. Хочу сказать, что эта цифра в последние годы является достаточно стабильной. Около 300 детей ежегодно за последние около лет 5 приговариваются к лишению свободы”, - рассказала Филипишина.

Она добавила, что в прошлом году более пяти тысяч украинских детей официально признаны пострадавшими от уголовных правонарушений. В судах в прошлом году были рассмотрены дела в отношении 1,5 тысячи детей, которые стали потерпевшими от уголовных правонарушений.

Напомним, Рада во время заседания 1 июня приняла постановление "О чествовании памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины". За соответствующий проект проголосовали 308 нардепов

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