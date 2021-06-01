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01 июня 2021, 12:42 143

ОАСК возбудил дело относительно платы за транспортировку газа для населения

01 июня 2021, 12:42 143
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Рixabay
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Окружной административный суд Киева открыл производство по делу о плате за транспортировку газа для нужд населения

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что речь идет о деле по обжалованию постановления Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг от 6 марта 2020 года №580 "О внесении изменений в Кодекс газораспределительных систем".

В постановлении отмечалось, что с начала 2021 года годовая заказанная мощность потребителя определяется исходя из фактического объема потребления природного газа этим объектом за газовый год, предшествовавший расчетному календарному году, но не может быть меньше, в частности, за 126 куб. м – для бытового потребителя, который использует газ для подогрева воды и приготовления пищи.

Истец считает, что постановлением нарушаются его права, поскольку он использует вдвое меньший объем природного газа, а должен платить за транспортировку 126 куб. м в обязательном порядке.

Суд назначил подготовительное заседание по делу на 15 июля 2021 года.

Напомним, 1 мая в Украине начали действовать годовые тарифы на газ.

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