Военный арсенал в Балаклее взорвали заложенной в нескольких местах взрывчаткой – ВСК

Временная следственная комиссия по расследованию взрывов на складах боеприпасов подготовила свой первый отчет

Временная следственная комиссия по расследованию взрывов на складах боеприпасов подготовила свой первый отчет

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат, член ВСК Давид Арахамия.

По его словам, комиссия начала работу по исследованию фактов по Балаклее, потому что это был мощнейший арсенал в Восточной Европе, и там Украина потеряла имущества и боеприпасов стоимостью более 12 миллиардов гривен.

Следственная комиссия не согласна с версией о подрыве с беспилотника, которую поддерживает СБУ:

"Все мы помним версию об атаке российского беспилотника, которую активно поддерживал тогдашний Генпрокурор и Главный военный прокурор. Вы удивитесь, но СБУ до сих пор на ней настаивает.

Но против этой версии говорят два факта:

1. Экспертиза установила, что причиной одного из первых взрывов, с которого все началось, был подрыв специальных зарядов, которые заранее были заложены в землю.

В результате взрыва образовалась воронка, которая имеет огромные размеры (смотри фото).

В то же время, после тушения пожара на территории арсенала выявлено 10 аналогичных воронок, что свидетельствует о тождественный характер их минировании.

2. Есть материалы следствия, которые подтверждают, что в момент взрыва в районе Балаклеи не было никаких летательных аппаратов, а сведения Укравиаруха о полете беспилотника не выдерживают никакой проверки и противоречат здравому смыслу", - написал Арахамия.

Поэтому еще 17 января ВСК обратилась в Офис Генпрокурора о передаче этого дела для расследования другому органу следствия. Также Председателю СБУ направили письмо о том, что ВСК установила расхождения между версией старшего группы следователей и реальными обстоятельствами дела. То есть по сути о фальсификации материалов уголовного производства.

Обращение ВСК остались без внимания и в ОГП, и в СБУ. Расследование уголовного дела в Харьковском управлении СБУ фактически остановилось. Поэтому Комиссия приняла решение о назначении экспертизы, которую провел Харьковский научно-исследовательский институт судебных экспертиз им. М. С. Бокариуса.

Результаты исследования показали, что "воронка в районе первых взрывов образовалась вследствие фугасного действия направленного взрыва заглубленного в грунт заряда бризантного взрывчатого вещества, в состав которой входили тринитротолуол (тротил), гексоген, тетранитропентаеритрит (ТЭН), что является характерным для взрывных зарядов кумулятивно-фугасного принципа действия".

Судя по размеру воронки, для этого в землю должно быть заложено два ряда (примерно 10 воронок) кумулятивно-фугасных зарядов по пять штук (!!!) в каждом. Это примерно 760 килограмм взрывчатки, если вести речь о, например, КФЗ-1.

"Понятно, что заложить столько кумулятивно-фугасных зарядов невозможно так, чтобы это никто не увидел. При этом, их установка требует специальных знаний и навыков. Это дает основания предполагать, что все делалось в условиях очевидности для военнослужащих части и не за один день. Но в материалах дела этого нет, а те, кто вели расследование, по странному стечению обстоятельств, после этого получили повышение по службе", - пишет Арахамия.

До 1 мая согласно закона ВСК должна предоставить полный отчет. Но так как за это время Комиссия успела полноценно расследовать взрывы лишь на одном из 5 объектов и частично начали Калиновку, ВСК будет настаивать на продолжении своей работы еще на 6 месяцев.