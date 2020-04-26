Военный арсенал в Балаклее взорвали заложенной в нескольких местах взрывчаткой – ВСК
Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат, член ВСК Давид Арахамия.
По его словам, комиссия начала работу по исследованию фактов по Балаклее, потому что это был мощнейший арсенал в Восточной Европе, и там Украина потеряла имущества и боеприпасов стоимостью более 12 миллиардов гривен.
Следственная комиссия не согласна с версией о подрыве с беспилотника, которую поддерживает СБУ:
"Все мы помним версию об атаке российского беспилотника, которую активно поддерживал тогдашний Генпрокурор и Главный военный прокурор. Вы удивитесь, но СБУ до сих пор на ней настаивает.
Но против этой версии говорят два факта:
1. Экспертиза установила, что причиной одного из первых взрывов, с которого все началось, был подрыв специальных зарядов, которые заранее были заложены в землю.
В результате взрыва образовалась воронка, которая имеет огромные размеры (смотри фото).
В то же время, после тушения пожара на территории арсенала выявлено 10 аналогичных воронок, что свидетельствует о тождественный характер их минировании.
2. Есть материалы следствия, которые подтверждают, что в момент взрыва в районе Балаклеи не было никаких летательных аппаратов, а сведения Укравиаруха о полете беспилотника не выдерживают никакой проверки и противоречат здравому смыслу", - написал Арахамия.
Поэтому еще 17 января ВСК обратилась в Офис Генпрокурора о передаче этого дела для расследования другому органу следствия. Также Председателю СБУ направили письмо о том, что ВСК установила расхождения между версией старшего группы следователей и реальными обстоятельствами дела. То есть по сути о фальсификации материалов уголовного производства.
Обращение ВСК остались без внимания и в ОГП, и в СБУ. Расследование уголовного дела в Харьковском управлении СБУ фактически остановилось. Поэтому Комиссия приняла решение о назначении экспертизы, которую провел Харьковский научно-исследовательский институт судебных экспертиз им. М. С. Бокариуса.
Результаты исследования показали, что "воронка в районе первых взрывов образовалась вследствие фугасного действия направленного взрыва заглубленного в грунт заряда бризантного взрывчатого вещества, в состав которой входили тринитротолуол (тротил), гексоген, тетранитропентаеритрит (ТЭН), что является характерным для взрывных зарядов кумулятивно-фугасного принципа действия".
Судя по размеру воронки, для этого в землю должно быть заложено два ряда (примерно 10 воронок) кумулятивно-фугасных зарядов по пять штук (!!!) в каждом. Это примерно 760 килограмм взрывчатки, если вести речь о, например, КФЗ-1.
"Понятно, что заложить столько кумулятивно-фугасных зарядов невозможно так, чтобы это никто не увидел. При этом, их установка требует специальных знаний и навыков. Это дает основания предполагать, что все делалось в условиях очевидности для военнослужащих части и не за один день. Но в материалах дела этого нет, а те, кто вели расследование, по странному стечению обстоятельств, после этого получили повышение по службе", - пишет Арахамия.
До 1 мая согласно закона ВСК должна предоставить полный отчет. Но так как за это время Комиссия успела полноценно расследовать взрывы лишь на одном из 5 объектов и частично начали Калиновку, ВСК будет настаивать на продолжении своей работы еще на 6 месяцев.
Наша ВСК по расследованию взрывов на складах боеприпасов подготовила свой первый отчет. Мы начали работу с...Опубликовано David Braun Воскресенье, 26 апреля 2020 г.
- 19:30 26 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 18:59 26 апреля Брат Ермака брал взятки не только деньгами, но и ценными подарками
- 18:17 26 апреля Военный арсенал в Балаклее взорвали заложенной в нескольких местах взрывчаткой – ВСК
- 17:54 26 апреля Администрация киевского метрополитена опровергла информацию о датах открытия метро
- 17:41 26 апреля Здоровых не осталось: в Киево-Печерской лавре заболели все священники
- 17:14 26 апреля Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив взялся читать Шевченко
- 19:30 26 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:41 24 апреля В Николаеве неработающие предприниматели протестовали против арендной платы
- 16:45 22 апреля Результаты тестов на коронавирус теряются, а трупы грузим сами – главврач больницы Николаева
- 18:34 21 апреля Шарий, Бужанский и Дубинский координируются для распространения фейков
- 14:11 23 апреля Увольнение Ермака: петиция набрала необходимое количество голосов
- 17:41 26 апреля Здоровых не осталось: в Киево-Печерской лавре заболели все священники