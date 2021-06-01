В оккупированном Крыму "суд" вынес заочный приговор Чубарову

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Как передает RegioNews, об этом сообщают "Крым.Реалии".

Известно, что главу Меджлиса обвинили в "организации массовых беспорядков" в феврале 2014 года под стенами крымского парламента. Чубарова приговорили к шести годам лишения свободы и штрафу в 200 тысяч рублей.

Назначить Чубарову Рефату Абдурахмановичу наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима ", - сказал "судья".

Приговор был вынесен заочно, так как фигурант дела с 2014 года живет в Украине и находится в международном розыске.

В "суде" также объявили о назначении Чубарову 200 часов исправительных работ.

"Штраф в размере 200 тысяч рублей и 200 часов исправительных работ суд назначил по обвинению в "публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России" (1 и 2 ч. статьи 280.1 УК России), однако эти статьи были декриминализированы, поэтому наказание за них не будет реализовано", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Рефат Чубаров рассказал, что к стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма, которая была утверждена на заседании СНБО, не внесли ряд принципиальных позиций Меджлиса