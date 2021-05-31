В Раде назвали главные причины прошлогодних пожаров на Луганщине

Фото: ГСЧС

Об этом сообщает телеканал "Дом", передает RegioNews.

Причинами пожаров Комиссия указала неэффективную работу спасателей, небрежность чиновников и отсутствие современной системы оповещения.

Одно из предложений по итогам расследования - провести реформу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и создать современную систему оповещения.

По словам члена ВСК Максима Ткаченко, во время пожаров были полностью провалены процессы оповещения и эвакуации людей.

Областные власти, городские, ГСЧС - ссылаются на то, что у них была нехватка техники, спасательного оборудования, воды и т. Но надо смотреть в корень... Если бы сработала система оповещения, если бы вовремя сработала команда по эвакуации, если бы все были в этом заинтересованы - может быть, и не понадобилась бы техника, которая ехала, кажется, с 8 или 9 областей Украины", - утверждает Ткаченко.

Напомним, вследствие масштабных лесных пожаров в июле 2020 года на Луганщине возросло количество жертв среди местного населения. Общее число погибших достигло семи человек, госпитализированы 27 человек, из них 17 - дети.

9 июля пожары на Луганщине признали чрезвычайной ситуацией регионального уровня. 2 декабря нардепы создали ВСК относительно пожаров на Луганщине, она должна инициировать вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.

Позже стало известно, что трех чиновников ГСЧС подозревают в фальсификации отчетности.