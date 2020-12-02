Нардепы создали ВСК относительно пожаров на Луганщине

ВСК должна инициировать вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности, предусмотренной законодательством Украины

ВСК должна инициировать вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности, предусмотренной законодательством Украины

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Народные депутаты приняли постановление №4262 об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования причин возникновения в 2020 году масштабных пожаров в Луганской области.

Решение поддержали 258 народных депутатов, пишет RegioNews.

Как говорится в пояснительной записке, основной целью создания Временной следственной комиссии является осуществление парламентского контроля и проверки сведений относительно расследования причин возникновения пожаров в Луганской области в течение 2020 года и действий/бездействия Луганского областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Луганской облгосадминистрации - Луганской областной военно-гражданской администрации относительно своевременного реагирования на возникновение и недопущение возникновения событий чрезвычайного характера.

Основными задачами ВСК определено:

выяснение реальных причин возникновения в 2020 году массовых пожаров на территории Луганской области, подконтрольной украинской власти; исследование эффективности управленческих решений Луганского областного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Луганской ОГА - ВГА относительно организации процесса локализации и противодействия пожарам, эвакуации лиц и т.д.;

расследование фактов злоупотреблений и/или действий/бездействия руководства Луганского областного управления ГСЧС, руководства Луганской ОГА - ВГА относительно осуществления мер предосторожности после пожара, имевшего место в июле 2020 года, которые бы сделали невозможным распространение пожаров на большие территории не только лесных массивов, но и населенных пунктов.

ВСК должна инициировать вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности, предусмотренной законодательством Украины.

Председателем Временной следственной комиссии избран народный депутат от фракции "Слуга народа" Руслана Горбенко, заместителем председателя ВСК - народного депутата от группы "Доверие" Сергея Вельможного.

В состав ВСК избрано народных депутатов: Владимира Воронова (фракция "Слуга народа"), Марию Ионову ("Европейская солидарность"), Сергея Ионушаса ("Слуга народа"), Юрия Солода ("Оппозиционная платформа - За жизнь"), Максима Ткаченко ("Слуга народа"), Павла Фролова ("Слуга народа").

Напомним, что Раде рекомендуют установить ответственность за выжигание травы и поджоги лесов.