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31 мая 2021, 11:36 269

В Черкасской области нашли 260 боеприпасов времен Второй мировой войны

31 мая 2021, 11:36 269
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Фото из открытых источников
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Вблизи с. Ерки Черкасской области пиротехники Государственной службы чрезвычайных ситуаций изъяли 260 боеприпасов времен Второй мировой войны

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишет RegioNews.

Как отмечается, работы по выявлению и изъятию боеприпасов завершено 30 мая, а их обезвреживание запланировано на 31 мая.

"Всего в течение работ изъято 260 артснарядов калибром 76 мм, 25 артснарядов калибром 85 мм, 8 гранат, 3 детонатора и 1 минометную мину", - рассказали в ГСЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черкассах военнослужащий Нацгвардии торговал огнестрельным оружием.

Украина Черкассы спасатели ГСЧС Боеприпасы

 
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