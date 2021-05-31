В Черкасской области нашли 260 боеприпасов времен Второй мировой войны
Вблизи с. Ерки Черкасской области пиротехники Государственной службы чрезвычайных ситуаций изъяли 260 боеприпасов времен Второй мировой войны
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишет RegioNews.
Как отмечается, работы по выявлению и изъятию боеприпасов завершено 30 мая, а их обезвреживание запланировано на 31 мая.
"Всего в течение работ изъято 260 артснарядов калибром 76 мм, 25 артснарядов калибром 85 мм, 8 гранат, 3 детонатора и 1 минометную мину", - рассказали в ГСЧС.
Напомним, ранее сообщалось, что в Черкассах военнослужащий Нацгвардии торговал огнестрельным оружием.
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