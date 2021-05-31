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У Раді назвали головні причини минулорічних пожеж на Луганщині
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31 травня 2021, 18:21 4

У Раді назвали головні причини минулорічних пожеж на Луганщині

31 травня 2021, 18:21 4
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Фото: ДСНС
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Тимчасова слідча комісія Верховної Ради після шести місяців роботи підготувала звіт про причини минулорічних масштабних пожеж на території Луганської області

Про це повідомляє телеканал "Дом”, передає RegioNews.

Причинами пожеж Комісія вказала неефективну роботу рятувальників, недбалість чиновників і відсутність сучасної системи оповіщення.

Одна з пропозицій за підсумками розслідування - провести реформу Державної служби з надзвичайних ситуацій і створити сучасну систему оповіщення.

За словами члена ТСК Максима Ткаченка, під час пожеж були повністю провалені процеси оповіщення та евакуації людей.

Обласна влада, міська, ДСНС — посилаються на те, що у них була нестача техніки, рятувального обладнання, води тощо. Але треба дивитися в корінь... Якби спрацювала система оповіщення, якби вчасно спрацювала команда з евакуації, якби всі були в цьому зацікавлені — то, можливо, і не знадобилася б техніка, яка їхала, здається, з 8 або 9 областей України", — стверджує Ткаченко.

Нагадаємо, внаслідок масштабних лісових пожеж у липні 2020 року на Луганщині зросла кількість жертв серед місцевого населення. Загальне число загиблих досягло семи осіб, госпіталізовано 27 осіб, з них 17 - діти.

9 липня пожежі на Луганщині визнали надзвичайною ситуацією регіонального рівня. 2 грудня нардепи утворили ТСК щодо пожеж на Луганщині, вона має ініціювати питання про притягнення винних осіб до відповідальності.

Пізніше стало відомо, що трьох чиновників ДСНС підозрюють у фальсифікації звітності.

пожежа Верховна Рада ДСНС Луганська область ТСК

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