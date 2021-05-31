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31 мая 2021, 15:02 64

Стерненко оправдали по делу о похищении человека

31 мая 2021, 15:02 64
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Фото: Википедия
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В понедельник 31 мая, Одесский апелляционный суд оправдал активиста Сергея Стерненко по делу о похищении человека

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Telegram-канал STERNENKO.

Ему грозило 7 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

"По ст. 187 оправдали. Это те же 300 грн, за которые давали 7 лет с конфискацией. Слушаем дальше. Еще вопрос по 146 и 263 статьям", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 февраля в Одессе суд отправил активиста Стерненко в тюрьму на 7 лет. Его признали виновным в том, что он похитил человека.

30 марта дело Стерненко передали на рассмотрение Одесского апелляционного суда. Позже Одесский апелляционный суд отпустил из-под стражи Сергея Стерненко и Руслана Демчука под круглосуточный домашний арест.

14 мая суд отказал Сергею Стерненко в отмене домашнего ареста.

суд Украина Одесса похищение Сергей Стерненко

 
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