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21 мая 2021, 09:16 1107

Объявленный в розыск Козак покинул Украину самолетом, связанным с белорусским олигархом - "Схемы"

21 мая 2021, 09:16 1107
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Фото: "Схемы"
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Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тарас Козак, которого объявили в розыск и дали разрешение на задержание, покинул Украину 24 февраля самолетом, которым пользуется белорусский олигарх Николай Воробей

Как передает RegioNews, об этом говорится в расследовании "Схем".

Так, отмечается, что на момент вылета из Украины в отношении Козака и на три его телеканала, а также на самолет, которым он пользовался, были наложены санкции СНБО.

Согласно данным журналистов, с Украины самолет улетел в Минск, а уже оттуда в Россию в Москву. С тех пор соратник Медведчука больше не возвращался.

Из-за санкций СНБО нардеп потерял возможность использовать привычный для себя самолет и нашел ему замену - Embraer 650 с бортовым номером ОЕ-ITA. По данным "Схем", этот самолет регулярно базируется в Минске и им пользуется не только семьи Козака и Медведчука, но и белорусский олигарх Николай Воробей и главные менеджеры его компаний.

Напомним, 20 мая соратника Медведчука Тараса Козака объявили в розыск. Печерский районный суд города Киева дал разрешение Службе безопасности Украины на задержание Тараса Козака.

Тарас Козак ОПЗЖ Минск самолет Виктор Медведчук

 
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