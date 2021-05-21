Суд оправдал генерала Назарова по делу гибели 49 десантников

Верховный суд удовлетворил кассацию генерала Виктора Назарова и закрыл уголовное дело гибели 49 военных экипажа самолета Ил-76, который разбился в начале июня 2014 года в Луганськой области

Об этом в Facebook сообщил адвокат потерпевших Виталий Погосян, передает RegioNews.

Известно, что Назаров подал кассационную жалобу на решение Павлоградского горрайонного суда и апелляционного суда, признавших его виновным в служебной халатности, которая привела к гибели 40 десантников 25-й бригады и 9 членов экипажа самолета.

Тогда генерала Виктора Назарова приговорили к 7 годам лишения свободы.

Согласно решению Верховного суда, уголовное дело закрыли в связи с необнаружением состава уголовного преступления.

Справка: 4 июня 2014 года на территории Луганской области с переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76. Он загорелся и упал. На его борту было 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа, все они погибли.

Напомним, 24 декабря 2020 года суд остановил исполнение приговора генералу Назарову за гибель 49 военных в Луганске.