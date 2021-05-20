У "Слуг народа" прогнозируют заочное досудебное расследование по делу нардепа Тараса Козака
Председатель комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский (фракция "Слуга народа") прогнозирует проведение заочного досудебного расследования по делу нардепа Тараса Козака (фракция "ОПЗЖ").
Об этом Монастырский сказал журналистам в четверг в парламенте, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Если мы говорим о Козаке, то очевидно, я прогнозирую, будет заочное досудебное расследование, но для этого необходимо собрать четкий перечень доказательств, экспертиз. Поэтому я понимаю, что правоохранительные органы спешат медленно за этим кейсом. Однозначно, это дело будут рассматривать в высших судебных инстанциях и не только Украины, я имею в виду, в частности, Европейский суд по правам человека, - сказал Монастырский.
Как сообщалось, сегодня соратника Медведчука Тараса Козака объявили в розыск. Печерский районный суд города Киева дал разрешение Службе безопасности Украины на задержание народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака.
11 мая Венедиктова подписала подозрение о госизмене двум нардепам от ОПЗЖ. Намекает, что это Медведчук и Козак. Также их подозревают в покушении на разграбление нацресурсов украинского Крыма.
Впоследствии Венедиктова подтвердила фамилии лиц, которым подписала подозрение: Медведчук и Козак.
Между тем Верховный Суд начал рассмотрение иска Козака об обжаловании санкций.