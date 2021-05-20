У "Слуг народа" прогнозируют заочное досудебное расследование по делу нардепа Тараса Козака

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Об этом Монастырский сказал журналистам в четверг в парламенте, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Если мы говорим о Козаке, то очевидно, я прогнозирую, будет заочное досудебное расследование, но для этого необходимо собрать четкий перечень доказательств, экспертиз. Поэтому я понимаю, что правоохранительные органы спешат медленно за этим кейсом. Однозначно, это дело будут рассматривать в высших судебных инстанциях и не только Украины, я имею в виду, в частности, Европейский суд по правам человека, - сказал Монастырский.

Как сообщалось, сегодня соратника Медведчука Тараса Козака объявили в розыск. Печерский районный суд города Киева дал разрешение Службе безопасности Украины на задержание народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака.

11 мая Венедиктова подписала подозрение о госизмене двум нардепам от ОПЗЖ. Намекает, что это Медведчук и Козак. Также их подозревают в покушении на разграбление нацресурсов украинского Крыма.

Впоследствии Венедиктова подтвердила фамилии лиц, которым подписала подозрение: Медведчук и Козак.

Между тем Верховный Суд начал рассмотрение иска Козака об обжаловании санкций.