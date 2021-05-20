12:19  20 мая
В Украине уже сделали первый миллион прививок от COVID-19
11:59  20 мая
Кубракова назначили министром инфраструктуры
08:11  20 мая
На Донбассе боевики били из гранатометов вблизи Авдеевки и Талаковки
UA | RU
UA | RU
20 мая 2021, 16:47

У "Слуг народа" прогнозируют заочное досудебное расследование по делу нардепа Тараса Козака

20 мая 2021, 16:47
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский (фракция "Слуга народа") прогнозирует проведение заочного досудебного расследования по делу нардепа Тараса Козака (фракция "ОПЗЖ").

Об этом Монастырский сказал журналистам в четверг в парламенте, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Если мы говорим о Козаке, то очевидно, я прогнозирую, будет заочное досудебное расследование, но для этого необходимо собрать четкий перечень доказательств, экспертиз. Поэтому я понимаю, что правоохранительные органы спешат медленно за этим кейсом. Однозначно, это дело будут рассматривать в высших судебных инстанциях и не только Украины, я имею в виду, в частности, Европейский суд по правам человека, - сказал Монастырский.

Как сообщалось, сегодня соратника Медведчука Тараса Козака объявили в розыск. Печерский районный суд города Киева дал разрешение Службе безопасности Украины на задержание народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака.

11 мая Венедиктова подписала подозрение о госизмене двум нардепам от ОПЗЖ. Намекает, что это Медведчук и Козак. Также их подозревают в покушении на разграбление нацресурсов украинского Крыма.

Впоследствии Венедиктова подтвердила фамилии лиц, которым подписала подозрение: Медведчук и Козак.

Между тем Верховный Суд начал рассмотрение иска Козака об обжаловании санкций.

Тарас Козак расследование ОПЗЖ Слуга народа Верховная Рада

Зеленский сказал, когда будет представлен законопроект об олигархах
20 мая 2021, 13:12
"Конец эпохи Медведчука": Зеленский высказался по поводу лидера ОПЗЖ
20 мая 2021, 13:12
В Раде создали ВСК по расследованию возможного сотрудничества политиков с Россией
19 мая 2021, 14:58
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Ритуальный пиар. Почему не стоило ожидать чего-то особенного от сегодняшних слов Зеленского
Так не доставайся же ты никому! Что ждет парализованный Славянск
Все публикации »
Светлана Крюкова
Виталий Бала
Михаил Басараб
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua