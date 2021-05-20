12:19  20 мая
В Украине уже сделали первый миллион прививок от COVID-19
10:32  20 мая
В Одессе стреляли в кабинет главы райсуда
08:11  20 мая
На Донбассе боевики били из гранатометов вблизи Авдеевки и Талаковки
UA | RU
UA | RU
20 мая 2021, 13:12 4

Зеленский сказал, когда будет представлен законопроект об олигархах

20 мая 2021, 13:12 4
Читайте також українською мовою
Офис президента
Читайте також
українською мовою

Президент Владимир Зеленский заявил, что законопроект о статусе олигархов могут опубликовать уже на следующей неделе

Об этом он сказал во время пресс-конференции ко второй годовщине его каденции, пишет RegioNews.

По его словам, документ уже практически полностью готов, но есть некоторые детали, которые необходимо уточнить.

"Этого закона до сих пор нет, потому что мы детально подходим к каждой норме. Закон в принципе готов, он написан. Я думаю он появится на следующей неделе. Главный смысл и философия - мы не хотим убить крупный бизнес, но мы убиваем понятие содержание и влияние олигархической системы в нашей стране", - заявил Зеленский.

Он отметил, что законопроект позволит убрать влияние олигархов на масс-медиа, на политику, на чиновников.

Напомним президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине разработают законопроект о статусе олигархов.

Впоследствии секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в список олигархов в Украине могут внести 13 человек.

Украина Владимир Зеленский закон Верховная Рада олигархи

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Так не доставайся же ты никому! Что ждет парализованный Славянск
Тупик на 87-м округе. Три варианта для решения проблемы имени Вирастюка-Шевченко
Все публикации »
Светлана Крюкова
Виталий Бала
Михаил Басараб
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram