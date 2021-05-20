Зеленский сказал, когда будет представлен законопроект об олигархах

Офис президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что законопроект о статусе олигархов могут опубликовать уже на следующей неделе

Об этом он сказал во время пресс-конференции ко второй годовщине его каденции, пишет RegioNews.

По его словам, документ уже практически полностью готов, но есть некоторые детали, которые необходимо уточнить.

"Этого закона до сих пор нет, потому что мы детально подходим к каждой норме. Закон в принципе готов, он написан. Я думаю он появится на следующей неделе. Главный смысл и философия - мы не хотим убить крупный бизнес, но мы убиваем понятие содержание и влияние олигархической системы в нашей стране", - заявил Зеленский.

Он отметил, что законопроект позволит убрать влияние олигархов на масс-медиа, на политику, на чиновников.

Напомним президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине разработают законопроект о статусе олигархов.

Впоследствии секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в список олигархов в Украине могут внести 13 человек.