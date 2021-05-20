"Конец эпохи Медведчука": Зеленский высказался по поводу лидера ОПЗЖ

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Во время проведения итоговой пресс-конференции президента Владимира Зеленского, он сообщил, что в Украине закончилась "эпоха Медведчука"

Как передает RegioNews, об этом сообщает PavlovskyNews.

Так, отвечая на вопрос журналиста "Конец какой эпохи сейчас уже наступил и какая эпоха началась?", президент ответил:

"Не помню, была там на бигбордах "эпоха Медведчука". Я думаю, что это часть программы общества, а не даже программы президента Украины. Я считаю, что эта эпоха заканчивается".

Также по заверению Зеленского, крупный бизнес больше не будет влиять на работу госорганов. В противном случае это повлечет попадание в реестр олигархов, а также в санкционный реестр.

Напомним, 13 мая суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест - ему инкриминируют государственную измену. В тот же день полиция одела на Медведчука электронный браслет слежения.

Известно, что 18 мая адвокаты Медведчука обжаловали меру пресечения. То же самое сделал и Офис генпрокурора - там настаивают на аресте нардепа с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 грн.

Спикер парламента Дмитрий Разумков заявлял, что Медведчук не сможет участвовать в заседаниях парламента.