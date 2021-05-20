12:19  20 мая
В Украине уже сделали первый миллион прививок от COVID-19
10:32  20 мая
В Одессе стреляли в кабинет главы райсуда
08:11  20 мая
На Донбассе боевики били из гранатометов вблизи Авдеевки и Талаковки
UA | RU
UA | RU
20 мая 2021, 13:12 24

"Конец эпохи Медведчука": Зеленский высказался по поводу лидера ОПЗЖ

20 мая 2021, 13:12 24
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Во время проведения итоговой пресс-конференции президента Владимира Зеленского, он сообщил, что в Украине закончилась "эпоха Медведчука"

Как передает RegioNews, об этом сообщает PavlovskyNews.

Так, отвечая на вопрос журналиста "Конец какой эпохи сейчас уже наступил и какая эпоха началась?", президент ответил:

"Не помню, была там на бигбордах "эпоха Медведчука". Я думаю, что это часть программы общества, а не даже программы президента Украины. Я считаю, что эта эпоха заканчивается".

Также по заверению Зеленского, крупный бизнес больше не будет влиять на работу госорганов. В противном случае это повлечет попадание в реестр олигархов, а также в санкционный реестр.

Напомним, 13 мая суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест - ему инкриминируют государственную измену. В тот же день полиция одела на Медведчука электронный браслет слежения.

Известно, что 18 мая адвокаты Медведчука обжаловали меру пресечения. То же самое сделал и Офис генпрокурора - там настаивают на аресте нардепа с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 грн.

Спикер парламента Дмитрий Разумков заявлял, что Медведчук не сможет участвовать в заседаниях парламента.

Владимир Зеленский бизнес ОПЗЖ президент Виктор Медведчук

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Так не доставайся же ты никому! Что ждет парализованный Славянск
Тупик на 87-м округе. Три варианта для решения проблемы имени Вирастюка-Шевченко
Все публикации »
Светлана Крюкова
Виталий Бала
Михаил Басараб
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua