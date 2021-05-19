В Раде создали ВСК по расследованию возможного сотрудничества политиков с Россией

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Верховная Рада образовала временную следственную комиссию по расследованию возможных противоправных действий представителей государственной власти и других лиц, которые способствовали нарушению государственного суверенитета и территориальной целостности и несли угрозу национальным интересам и безопасности Украины.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания Верховной Рады.

Постановление инициировал председатель фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что в СМИ "опубликованы аудиозаписи, которые свидетельствуют о сотрудничестве представителей государственной власти Украины с должностными лицами государства-агрессора" и они "вызывают широкий общественный резонанс и становятся предметом расследования правоохранительными органами не только на предмет выявления признаков уголовного правонарушения, но и признаков угроз национальной безопасности Украины".

Вышеуказанные обстоятельства указывают на необходимость создания в Верховной Раде Украины Временной следственной комиссии, предметом расследования которой являются возможные неправомерные действия представителей государственной власти Украины и других лиц, совершенные умышленно, в период военного конфликта, в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины, - говорится в пояснительной записке.

За постановление №5243 проголосовали 252 народных депутата.

Как сообщалось, сегодня Рада провалила создание ВСК по делу " вагнеровцев”.