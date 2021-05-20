У "Слуг народу" прогнозують заочне досудове розслідування у справі нардепа Тараса Козака

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Про це Монастирський сказав журналістам у четвер у парламенті, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Якщо ми говоримо про Козака, то очевидно, я прогнозую, буде заочне досудове розслідування, але для цього необхідно зібрати чіткий перелік доказів, експертиз. Тому я розумію, що правоохоронні органи поспішають повільно за цим кейсом. Однозначно, цю справу розглядатимуть у найвищих судових інстанціях і не лише України, я маю на увазі, зокрема, Європейський суд з прав людини, - сказав Монастирський.

Як повідомлялося, сьогодні соратника Медведчука Тараса Козака оголосили в розшук. Печерський районний суд міста Києва дав дозвіл Службі безпеки України на затримання народного депутата від фракції "Опозиційна платформа - За життя” Тараса Козака.

11 травня Венедіктова підписала підозру про держзраду двом нардепам від ОПЗЖ. Натякає, що це Медведчук і Козак. Також їх підозрюють у замаху на розграбування нацресурсів українського Криму.

Згодом Венедіктова підтвердила прізвища осіб, яким сьогодні підписала підозру: Медведчук і Козак.

Тим часом Верховний Суд почав розгляд позову Козака про оскарження санкцій.