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20 травня 2021, 16:47 71

У "Слуг народу" прогнозують заочне досудове розслідування у справі нардепа Тараса Козака

20 травня 2021, 16:47 71
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Фото з відкритих джерел
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Голова комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський (фракція "Слуга народу") прогнозує проведення заочного досудового розслідування у справі нардепа Тараса Козака (фракція "ОПЗЖ").

Про це Монастирський сказав журналістам у четвер у парламенті, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Якщо ми говоримо про Козака, то очевидно, я прогнозую, буде заочне досудове розслідування, але для цього необхідно зібрати чіткий перелік доказів, експертиз. Тому я розумію, що правоохоронні органи поспішають повільно за цим кейсом. Однозначно, цю справу розглядатимуть у найвищих судових інстанціях і не лише України, я маю на увазі, зокрема, Європейський суд з прав людини, - сказав Монастирський.

Як повідомлялося, сьогодні соратника Медведчука Тараса Козака оголосили в розшук. Печерський районний суд міста Києва дав дозвіл Службі безпеки України на затримання народного депутата від фракції "Опозиційна платформа - За життя” Тараса Козака.

11 травня Венедіктова підписала підозру про держзраду двом нардепам від ОПЗЖ. Натякає, що це Медведчук і Козак. Також їх підозрюють у замаху на розграбування нацресурсів українського Криму.

Згодом Венедіктова підтвердила прізвища осіб, яким сьогодні підписала підозру: Медведчук і Козак.

Тим часом Верховний Суд почав розгляд позову Козака про оскарження санкцій.

Тарас Козак розслідування ОПЗЖ Слуга народа Верховна Рада

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