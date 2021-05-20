Президент Зеленский исключает возвращение Гройсмана, Тимошенко и Яценюка к власти

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Президент Украины Владимир Зеленский исключает, что при его президентстве к власти могут вернуться такие люди, как Владимир Гройсман, Юлия Тимошенко или Арсений Яценюк

Об этом он заявил на пресс-конференции в ответ на вопрос журналиста, передает RegioNews.

В частности, Зеленскому задали вопрос о том, есть ли вероятность того, что представители предыдущей власти могут стать частью его команды.

Новые лица, которые были, они уже постарели и они уже с опытом ... Если вы имеете в виду людей с "мощным опытом", как Владимир Гройсман, Арсений Яценюк и Юлия Тимошенко, то таких людей вы не увидите , - отметил президент.

Как сообщалось, 17 марта Тимошенко заявила о невозможности коалиции. К совместному труду с властью ее политсила будет готова только "после изменения политики государства".

За день до того Корниенко и Наливайченко поспорили о возможности объединения фракций в парламенте. "Слуги народа" сетуют на" недружественную речь" от коллег.

Ранее, 1 февраля Юлия Тимошенко не исключала вероятность коалиции со "Слугами народа". "Слуги" также подтверждали "открытый диалог".