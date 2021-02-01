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01 февраля 2021, 21:47 158

Юлия Тимошенко не исключает вероятность коалиции со "Слугами народа"

01 февраля 2021, 21:47 158
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"Слуги" также подтверждают "открытый диалог"
"Слуги" также подтверждают "открытый диалог"
Фото ba.org.ua
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Тимошенко допускает коалицию со «слугами» и группой «Доверие» «чтобы вернуть Украину на путь развития»

Об этом сообщила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко на брифинге после согласительного совета, передает RegioNews.

Юлия Тимошенко, отвечая на вопрос о возможном создании коалиции с фракцией "Слуга народа" и депутатской группой "Доверие", не отрицала такой вероятности.

Я считаю, что сейчас должны собраться все национальные силы без исключения и объединиться для того, чтобы вернуть Украину на путь развития, возрождения, становления... Вот вокруг этого нужно объединяться. Если такое объединение президент инициирует, тотальное, всеобъемлющее объединение, ради того, чтобы спасти Украину и украинскую нацию, мы будем в этом участвовать, - сказала она.

Председатель парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия также не исключает такой возможности. Как сообщает Интерфакс-Украина, об этом он сказал сегодня журналистам в Киеве.

По поводу коалиции мы (с лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко – ред.) ничего не обсуждали, но все возможно в стране, - сказал Арахамия.

Он подчеркнул, что фракция "Слуга народа" как монобольшинство никогда не работала "в режиме коалиции" и это может быть непривычно, "потому что надо будет больше вопросов согласовывать друг с другом".

Но что касается потенциально коалиционного соглашения с Тимошенко или с другой фракцией или группой, то это - открытый диалог, - отметил Арахамия.

Как сообщалось ранее, нардеп Вадим Ивченко заявил, что "Батькивщина" не претендует на должность руководителя аграрного комитета ВР. Нардеп утверждает, что между "Батькивщиной" и "Слугами" нет никаких переговоров на эту тему.

Давид Арахамия Слуга народа Батькивщина Юлия Тимошенко коалиция

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