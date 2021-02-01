Юлия Тимошенко не исключает вероятность коалиции со "Слугами народа"

"Слуги" также подтверждают "открытый диалог"

"Слуги" также подтверждают "открытый диалог"

Фото ba.org.ua

Об этом сообщила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко на брифинге после согласительного совета, передает RegioNews.

Юлия Тимошенко, отвечая на вопрос о возможном создании коалиции с фракцией "Слуга народа" и депутатской группой "Доверие", не отрицала такой вероятности.

Я считаю, что сейчас должны собраться все национальные силы без исключения и объединиться для того, чтобы вернуть Украину на путь развития, возрождения, становления... Вот вокруг этого нужно объединяться. Если такое объединение президент инициирует, тотальное, всеобъемлющее объединение, ради того, чтобы спасти Украину и украинскую нацию, мы будем в этом участвовать, - сказала она.

Председатель парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия также не исключает такой возможности. Как сообщает Интерфакс-Украина, об этом он сказал сегодня журналистам в Киеве.

По поводу коалиции мы (с лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко – ред.) ничего не обсуждали, но все возможно в стране, - сказал Арахамия.

Он подчеркнул, что фракция "Слуга народа" как монобольшинство никогда не работала "в режиме коалиции" и это может быть непривычно, "потому что надо будет больше вопросов согласовывать друг с другом".

Но что касается потенциально коалиционного соглашения с Тимошенко или с другой фракцией или группой, то это - открытый диалог, - отметил Арахамия.

Как сообщалось ранее, нардеп Вадим Ивченко заявил, что "Батькивщина" не претендует на должность руководителя аграрного комитета ВР. Нардеп утверждает, что между "Батькивщиной" и "Слугами" нет никаких переговоров на эту тему.