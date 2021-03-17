Тимошенко заявила о невозможности коалиции

К совместной работе с властью ее политсила будет готова только "после изменения политики государства"

К совместной работе с властью ее политсила будет готова только "после изменения политики государства"

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Лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что объединение ее политической силы в коалицию с фракцией "Слуга народа" невозможно до тех пор, пока руководство государства полностью не пересмотрит вектор развития Украины.

Об этом Юлия Тимошенко сообщила во время брифинга, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

До тех пор, пока не будет тотально изменена политика, которая проводится в стране, а именно пока это не будет политика, направленная на подъем национальной экономики... пока не будет полностью изменен вектор развития Украины с превращением ее в свободную, суверенную, сильную, никакая коалиция не будет возможна. А после изменения политики мы готовы работать, чтобы страну поднимать, - заявила Тимошенко.

В то же время, отвечая на вопрос, проводятся ли официальные переговоры с руководством фракции "Слуга народа" о создании коалиции в Верховной Раде лидер "Батькивщины" отметила, что на сегодня их политсила передала монобольшинству "все свои видения относительно смены управления страной" и теперь ждет ответ.

На уточняющий вопрос о том, есть ли договоренности об определенных должностях, которые смогли бы занять представители "Батькивщины" в случае вступления в коалиции, Тимошенко ответила отрицательно.

Должности вообще не имеют никакого значения, а имеет значение лишь то, что ежедневно принимаются решения, которые противоречат национальным интересам Украины, - сказала Юлия Тимошенко.

Как сообщалось, Корниенко и Наливайченко поспорили о возможности объединения фракций в парламенте. "Слуги народа" жалуются на "недружественный язык" от коллег.

Арахамия пока не видит возможности создания новой коалиции в Раде. "Возможно, есть разговоры, но разговоры мы можем и три года вести", пояснил он.