13:59  17 марта
Кабмин согласовал назначение заместителей глав пяти ОГА
15:25  17 марта
Выборы мэра Харькова планируют на осень: комитет Рады поддержал назначение
08:11  17 марта
Боевики за сутки 9 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе
UA | RU
UA | RU
17 марта 2021, 15:05 10

Тимошенко заявила о невозможности коалиции

17 марта 2021, 15:05 10
Читайте також українською мовою
К совместной работе с властью ее политсила будет готова только "после изменения политики государства"
К совместной работе с властью ее политсила будет готова только "после изменения политики государства"
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что объединение ее политической силы в коалицию с фракцией "Слуга народа" невозможно до тех пор, пока руководство государства полностью не пересмотрит вектор развития Украины.

Об этом Юлия Тимошенко сообщила во время брифинга, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

До тех пор, пока не будет тотально изменена политика, которая проводится в стране, а именно пока это не будет политика, направленная на подъем национальной экономики... пока не будет полностью изменен вектор развития Украины с превращением ее в свободную, суверенную, сильную, никакая коалиция не будет возможна. А после изменения политики мы готовы работать, чтобы страну поднимать, - заявила Тимошенко.

В то же время, отвечая на вопрос, проводятся ли официальные переговоры с руководством фракции "Слуга народа" о создании коалиции в Верховной Раде лидер "Батькивщины" отметила, что на сегодня их политсила передала монобольшинству "все свои видения относительно смены управления страной" и теперь ждет ответ.

На уточняющий вопрос о том, есть ли договоренности об определенных должностях, которые смогли бы занять представители "Батькивщины" в случае вступления в коалиции, Тимошенко ответила отрицательно.

Должности вообще не имеют никакого значения, а имеет значение лишь то, что ежедневно принимаются решения, которые противоречат национальным интересам Украины, - сказала Юлия Тимошенко.

Как сообщалось, Корниенко и Наливайченко поспорили о возможности объединения фракций в парламенте. "Слуги народа" жалуются на "недружественный язык" от коллег.

Арахамия пока не видит возможности создания новой коалиции в Раде. "Возможно, есть разговоры, но разговоры мы можем и три года вести", пояснил он.

Слуга народа Верховная Рада Батькивщина Юлия Тимошенко коалиция

В "Слуге народа" заговорили о возможных ночных заседаниях Рады
17 марта 2021, 12:59
В Раде собирают подписи для внеочередного заседания
17 марта 2021, 10:39
В Раде рассказали о трех видениях оппозиции: что значат эти подходы
15 марта 2021, 10:58
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Выборы на троих: как снятие Зверобой изменило ситуацию на 87-м округе
Туризм и сексизм. Чем запомнился глава Николаевской ОГА Ким за первые сто дней работы
Все публикации »
Юрий Чевордов
Виталий Бала
Михаил Басараб
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram