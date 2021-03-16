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16 марта 2021, 20:09 49

Корниенко и Наливайченко поспорили о возможности объединения фракций в парламенте

16 марта 2021, 20:09 49
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"Слуги народа" жалуются на "недружественную речь" от коллег
"Слуги народа" жалуются на "недружественную речь" от коллег
Фото из открытых источников
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Депутат от фракции "Слуга народа" Александр Корниенко и Валентин Наливайченко из "Батькивщины" прокомментировали возможность коалиции своих политических сил.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на канал "Украина 24".

"Слуги народа" жалуются на "недружественный язык" от коллег и заявляют, что "немного обеспокоены" этим.

Официально никаких писем от "Батькивщины" не поступало. Публичная коммуникация с использованием терминов "безликая масса невежд" от лидера фракции, которая предлагает себя и свою политсилу в коалицию... не думаю, что это дружеская речь, которая приблизит нас к результативным переговорам. Относительно коалиции могут быть разные разговоры, мы неоднократно комментировали, что говорить надо о принципах, программах, что в них есть похожего, пока я вижу одни противоположности. Позиция по земельной реформе стала краеугольным камнем, - сказал Корниенко.

Наливайченко отметил, что его фракция "отстаивает позицию граждан Украины".

Мы отстаиваем одно - позицию граждан Украины, чтобы не допустить отчуждения земель иностранным юридическим лицам, а такая угроза есть в действующем законопроекте. Чтобы не убирали плодородный слой, чтобы добраться до недр. Мы бьёмся за каждый клочок земли, а не против граждан и оппонентов, - сказал Наливайченко.

Корниенко на это ответил, что есть "недружественная язык" со стороны "Батькивщины".

Мы, как говорят на Западе, deeply concerned, немного обеспокоены, - сказал Корниенко.

Как сообщалось ранее, Арахамия пока не видит возможности создания новой коалиции в Раде. "Возможно, есть разговоры, но разговоры мы можем и три года вести", пояснил он.

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Слуга народа земля Батькивщина Александр Корниенко коалиция

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