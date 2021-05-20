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20 травня 2021, 13:38 54

Президент Зеленський виключає повернення Гройсмана, Тимошенко і Яценюка до влади

20 травня 2021, 13:38 54
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Фото president.gov.ua
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Президент України Володимир Зеленський виключає, що за його президентства до влади можуть повернутися такі люди, як Володимир Гройсман, Юлія Тимошенко або Арсеній Яценюк

Про це він заявив на пресконференції у відповідь на запитання журналіста, передає RegioNews.

Зокрема, Зеленському поставили запитання про те, чи є ймовірність того, що представники попередньої влади можуть стати частиною його команди.

Нові обличчя, які були, вони вже постаріли і вони вже з досвідом ... Якщо ви маєте на увазі людей з "потужним досвідом", як Володимир Гройсман, Арсеній Яценюк та Юлія Тимошенко, то таких людей ви не побачите , - зазначив президент.

Як повідомлялося, 17 березня Тимошенко заявила про неможливість коаліції. До спільної праці з владою її політсила буде готова тільки "після зміни політики держави".

За день до того Корнієнко та Наливайченко посперечалися про можливість об'єднання фракцій в парламенті. "Слуги народу" нарікають на "недружню мову" від колег.

Раніше, 1 лютого Юлія Тимошенко не виключала ймовірність коаліції зі "Слугами народу". "Слуги" також підтверджували "відкритий діалог".

Володимир Зеленський президент преса Юлія Тимошенко Володимир Гройсман Арсеній Яценюк

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