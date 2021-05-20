Зеленский пообещал увеличение минимальной зарплаты до 6500 гривен еще в этом году

Президент Украины Владимир Зеленский хочет построить страну, в которой "нет бедности". Именно поэтому, до конца года минимальная заработная плата в Украине вырастет до 6,5 тысячи гривен

Об этом заявил Владимир Зеленский во время пресс-конференции по случаю второй годовщины его президентства, передает RegioNews.

Мы хотим построить страну, в которой нет бедности... Увеличение минимальной зарплаты с 5 000 до 6 000 гривен - это мы ввели... До конца этого года уже будет 6 500 тысяч гривен", - рассказал президент.

Напомним, 27 ноября 2020 года Кабмин решил отсрочить повышение минимальной зарплаты до 6500 гривен после консультаций с международными партнерами. Повышение с 1 июля 2021 года могло повлечь инфляцию. Окончательное решение по повышению примут в 2021 году.

Ранее сообщалось, что премьер обещал украинцам средние зарплаты на уровне 15 тысяч гривен.

Читайте также: 50 оттенков Зеленского. Что обещал и не сделал Президент за два года