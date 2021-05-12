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12 мая 2021, 13:14 2120

Рада на четыре партии: социологи опубликовали новый рейтинг политсил

12 мая 2021, 13:14 2120
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Другие политические партии не преодолевают 5% барьер
Другие политические партии не преодолевают 5% барьер
Фото: из открытых источников
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В случае проведения парламентских выборов в ближайшее время в Верховную Раду Украины попали бы четыре политические партии. Первенство до сих пор держит "Слуга народа".

Как передает RegioNews, об этом говорится в опросе, проведенном Социологической группой "Рейтинг".

Так, отмечается, что за партию "Слуга народа" готовы отдать свои голоса 22,8% среди тех, кто определился и намерен проголосовать.

За "слугами" следует партия "Европейская солидарность" - за нее готовы отдать голоса 14,4% респондентов. За "Оппозиционную платформу - За жизнь" - 13,7%, за "Батькивщину" - 12,2% опрошенных.

Другие партии в рейтинге не преодолевают проходной барьер. В частности, Радикальную партию поддерживают 3,7% опрошенных, партию Шария - 3,6%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 3,5%, ВО "Свобода" - 3,4%, партию "Сила и честь" - 3,2%, партию "За майбутнє" - 3,0%. Рейтинг других политических сил ниже 3%.

Отмечается, что по сравнению с опросом, проведенным в начале апреля, все четыре партии, которые проходят в Раду, несколько потеряли поддержку украинцев.

Исследование продолжалось 23-27 апреля. Методом личного формализованного интервью было опрошено 2000 жителей Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

Напомним, 6 мая сообщалось, что если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время, больше всего голосов получила бы правящая партия "Слуга народа" за нее готовы проголосовать 19% всех опрошенных и 28% респондентов, которые придут на участки.

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