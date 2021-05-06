ЦИК ищет оптимальное решение для установления результатов выборов на 87 округе

Ситуацию, сложившуюся на округе, в ЦИК назвали экстраординарной

Ситуацию, сложившуюся на округе, в ЦИК назвали экстраординарной

Фото из открытых источников

Ситуацию с определением победителя на выборах в 87 округе в ЦИК назвали экстраординарной, при которой нет однозначного юридического выхода.

Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии Украины, передает RegioNews.

В комиссии добавили, что ведут поиск оптимальных действий и решений для установления достоверных результатов голосования.

Сегодня возникла экстраординарная ситуация, при которой однозначного юридического выхода нет, - отмечается в сообщении.

В ЦИК добавили, что ведут поиск оптимальных действий и решений, которые могут быть приняты для установления достоверных результатов выборов на 87 округе в пределах полномочий комиссии, определенных законами Украины "О Центральной избирательной комиссии" и "о выборах народных депутатов Украины", а также с учетом судебных решений и пункта 20 части первой статьи 92 Конституции страны.

Как сообщалось, 5 мая ЦИК отказалась регистрировать Вирастюка народным депутатом. В комиссии заявили, что на данный момент нет юридического пути решения ситуации с установлением результатов выборов в округе №87.

Напомним, Верховный Суд признал противоправным и отменил протокол Центральной избирательной комиссии, которым кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка признано победителем в довыборах в Верховную Раду в округе №87 на Ивано-Франковщине.

Как сообщалось, 22 апреля ЦИК официально признала избрание Вирастюка народным депутатом. Результаты выборов на протяжении длительного времени оспаривали в судах различных инстанций.

Ранее по выборам на 87 округе Верховный Суд подтвердил правомерность действий ЦИК. Верховный Суд не согласился с выводами суда первой инстанции.

2 мая сообщалось, что Верховный Суд отменил решение ЦИК о победе Вирастюка на довыборах в Раду.