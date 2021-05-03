Довыборы в Раду на Франковщине сфальсифицированы - Яценюк

Нынешняя власть продолжает узурпаторские традиции Януковича, считает он

Нынешняя власть продолжает узурпаторские традиции Януковича, считает он

Фото: из открытых источников

По словам украинского политика Арсения Яценюка, довыборы на 87-м округе в Ивано-Франковской области были сфальсифицированы, и именно это подтверждает решение Верховного суда, принятое накануне.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу Яценюка.

В 87-м округе на Ивано-Франковщине фальсифицировали выборы. Теперь это факт, подтвержденный решением Верховного суда", - написал Яценюк.

По его мнению, нынешняя власть демонстрирует возрождение узурпаторских методов четвертого президента Украины Виктора Януковича.

Верховный суд встал на сторону закона. В отличие от Конституционного, который услужливо поддержал незаконный роспуск парламента в 2019 году. Своим решением относительно "выборов" на Прикарпатье Верховный суд продемонстрировал пример профессиональной совести", - отметил он.

По мнению Яценюка, судей ВСУ, которые восстановили законность, также отправят в отставку незаконным указом вроде судей Конституционного суда.

Напомним, Верховный Суд признал противоправным и отменил протокол Центральной избирательной комиссии каким кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка признано победителем в довыборах в Верховную Раду в округе №87 на Ивано-Франковщине.

Как сообщалось, 22 апреля ЦИК официально признала избрание Вирастюка народным депутатом. Результаты выборов на протяжении длительного времени оспаривали в судах различных инстанций.

Ранее касательно выборов на 87 округе Верховный Суд подтвердил правомерность действий ЦИК. Верховный Суд не согласился с выводами суда первой инстанции.