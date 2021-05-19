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19 мая 2021, 18:59 9

Довыборы в округе №87: ЦИК признала недействительными результаты шести участков

19 мая 2021, 18:59 9
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Фото: из открытых источников
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Центральная избирательная комиссия признала недействительными результаты голосования во время промежуточных выборов в Верховную Раду на шести участках округа №87

Об этом стало известно из трансляции заседания ЦИК, передает RegioNews.

На заседании обсуждалось выполнение решения Верховного Суда от 1 мая о признании противоправными действий ЦИК по установлению результатов промежуточных выборов в Ивано-Франковской области.

Комиссия считает, что выполнение решения суда предполагает признание голосования на избирательных участках № 261030, № 260536, № 260025, № 260028, № 261029, № 260019 недействительным и установление результатов указанных выборов путем составления протокола о результатах выборов без учета сведений относительно голосования на этих участках", - говорится в постановлении ЦИК.

За такое решение проголосовали 11 членов Центризбиркома, остальные воздержались.

Таким образом, на довыборах в Раду на округе №87 не учли 3189 голосов.

Напомним, 22 апреля ЦИК официально признала избрание Вирастюка народным депутатом. Результаты выборов на протяжении длительного времени оспаривали в судах различных инстанций.

Ранее касательно выборов на 87 округе Верховный Суд подтвердил правомерность действий ЦИК. Верховный Суд не согласился с выводами суда первой инстанции.

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Ивано-Франковск голосование ЦИК результат участок довыборы

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