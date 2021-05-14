В Ужгороде чиновницу Госгеокадастра обвиняют в халатности, которая стоила бюджету 15 млн
На Закарпатье правоохранители вручили подозрение экс-главе районного управления Госгеокадастра в незаконном выведении из собственности общины земельного участка.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области, передает RegioNews.
По данным следствия, бывшая руководительница управления способствовала переоформлению участка в Ужгороде площадью 1,6 га, впоследствии там началось строительство многоэтажки.
Такими умышленными действиями, чиновница причинила общине города материальный ущерб на сумму почти 15 млн гривен", - говорится в сообщении.
Чиновницу подозревают в служебной халатности, которая привела к тяжелым последствиям.
Подозреваемой грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности.
Напомним, чиновникам Госгеокадастра Закарпатья вручили подозрения из-за хищения 54 га земель.