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14 мая 2021, 16:34 6

В Ужгороде чиновницу Госгеокадастра обвиняют в халатности, которая стоила бюджету 15 млн

14 мая 2021, 16:34 6
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Фото: Нацполиция
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На Закарпатье правоохранители вручили подозрение экс-главе районного управления Госгеокадастра в незаконном выведении из собственности общины земельного участка.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области, передает RegioNews.

По данным следствия, бывшая руководительница управления способствовала переоформлению участка в Ужгороде площадью 1,6 га, впоследствии там началось строительство многоэтажки.

Такими умышленными действиями, чиновница причинила общине города материальный ущерб на сумму почти 15 млн гривен", - говорится в сообщении.

Чиновницу подозревают в служебной халатности, которая привела к тяжелым последствиям.

Подозреваемой грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности.

Напомним, чиновникам Госгеокадастра Закарпатья вручили подозрения из-за хищения 54 га земель.

уголовное дело полиция Ужгород Закарпатье Госгеокадастр

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