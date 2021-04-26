Нардеп Илья Кива защитил диссертацию и стал кандидатом наук
Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива сегодня, 26 мая защитил кандидатскую диссертацию, члены Научного совета присвоили ему научную степень в области государственного управления.
Об этом сообщает "Украинская правда", передает RegioNews.
Кандидатская диссертация Кивы называется "Механизм влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".
Защита диссертации депутата длилАСЬ с 10 до 13 часов, за присвоение ученой степени выступили все 13 членов Научного совета, они поздравили Илью Киву аплодисментами.
Выйдя из аудитории после защиты, Кива заявил журналистам, что "сегодня научное сообщество сталО сильнее".
В то же время, по информации СМИ, во время защиты нардепа трое мужчин, которые отказывались представляться, блокировали вход в аудиторию.
Как сообщает Telegram-канал Pavlovsky.news, представители СМИ, которым не разрешили посетить публичное мероприятие, вызвали полицию, однако через 40 минут приехала следственно-оперативная группа в лице одного полицейского, который не смог попасть внутрь.
Напомним, "Спустили страну в унитаз": Кива устроил перепалку с журналистом в кулуарах Рады.