Нардеп Илья Кива защитил диссертацию и стал кандидатом наук

Во время защиты неизвестные лица не пропускали в помещение часть журналистов

Во время защиты неизвестные лица не пропускали в помещение часть журналистов

Фото: из открытых источников

Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива сегодня, 26 мая защитил кандидатскую диссертацию, члены Научного совета присвоили ему научную степень в области государственного управления.

Об этом сообщает "Украинская правда", передает RegioNews.

Кандидатская диссертация Кивы называется "Механизм влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".

Защита диссертации депутата длилАСЬ с 10 до 13 часов, за присвоение ученой степени выступили все 13 членов Научного совета, они поздравили Илью Киву аплодисментами.

Выйдя из аудитории после защиты, Кива заявил журналистам, что "сегодня научное сообщество сталО сильнее".

В то же время, по информации СМИ, во время защиты нардепа трое мужчин, которые отказывались представляться, блокировали вход в аудиторию.

Как сообщает Telegram-канал Pavlovsky.news, представители СМИ, которым не разрешили посетить публичное мероприятие, вызвали полицию, однако через 40 минут приехала следственно-оперативная группа в лице одного полицейского, который не смог попасть внутрь.

Напомним, "Спустили страну в унитаз": Кива устроил перепалку с журналистом в кулуарах Рады.