В тройку самых состоятельных украинцев вошли Ахметов, Пинчук и Жеваго – Forbes

Самым богатым украинцам сыграл на руку рост котировок ключевых экспортных товаров

Самым богатым украинцам сыграл на руку рост котировок ключевых экспортных товаров

Состояние 100 самых богатыъ украинцев выросло за год на 42% – до 44,5 млрд долл.; в первой тройке самых состоятельных-Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Константин Жеваго.

Как передает RegioNews, об этом свидетельствует рейтинг журнала Forbes.

76 участников из первой сотни украинского списка за год увеличили свое состояние. Богатство первой сотни выросло на 42%, до 44,5 млрд долл. Как следствие – входной билет в сотню подорожал на треть, до 125 млн долл. За год список обновился на 21%: 14 участников попали в перечень впервые, семеро – вернулись после перерыва. Среди абсолютных новичков наибольшее представительство – в IT и энергетике, - сообщает Forbes.

Отмечается, что самым богатым украинцам сыграл на руку рост котировок ключевых экспортных товаров – нефти, стали, пшеницы и кукурузы.

Рейтинг самых богатых украинцев возглавил владелец "Метинвеста" и ДТЭКа Ринат Ахметов - его состояние было оценено в 7,6 млрд долл. На втором месте – Виктор Пинчук ("Интерпайп", 2,5 млрд долл.), на третьем-Константин Жеваго (Ferrexpo, 2,4 млрд долл.).

Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов занимают 4-е и 5-е места в соответствии с состоянием 1,8 млрд долл. и 1,7 млрд долл. Шестое место заняли Галина и Александр Гереги (1,7 млрд долл.). Пятый президент и нынешний народный депутат Петр Порошенко расположился в рейтинге на 7-м месте с состоянием 1,6 млрд долл.

Также в список самых богатых украинцев попали депутат от партии "ОПЗЖ" Виктор Медведчук (620 млн долл.), владелец компании МХП Юрий Косюк (780 млн долл.), совладельцы сети магазинов АТБ Геннадий Буткевич (530 млн долл.), Виктор Карачун и Евгений Ермаков (состояние обоих оценено в 505 млн долл.), совладельцы интернет-магазина Rozetka Владислав и Ирина Чечеткины (470 млн долл.), девелопер Вагиф Алиев (460 млн долл.), Дмитрий Фирташ (420 млн долл.).

Под доходами бизнесмена Forbes понимает оценку стоимости принадлежащих ему активов: акций предприятий, недвижимости, транспортных средств, предметов искусства, счетов в банках и наличных. Ликвидные акции публичных компаний были оценены по рыночной стоимости по состоянию на 9 апреля 2021 года.

Частные компании оцениваются на основании финансовых показателей и информации об объемах продаж за последний доступный период путем сравнения со стоимостью аналогичных украинских и глобальных компаний, а также компаний, которые были объектами слияний и поглощений в последние годы.

Как сообщалось, Порошенко задекларировал более 200 миллионов дохода за год. Политик заработал втрое меньше, чем годом ранее.

Раньше нардеп из Буковины выиграл в лотерею почти миллион. 28-летний нардеп входит в число гривневых миллионеров.

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